Pet godina od potpisivanja Briselskog sporazuma i dalje nema ZSO

Pet godina je prošlo od kako je potpisan Briselski sporazum, a srpska strana je naročito nezadovoljna činjenicom da i dalje nije ispunen za Srbe centralni deo tog dogovora – formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) kojom su im obećane bliže veze sa Beogradom.

Potpise su na današnji dan na sporazum tada stavili Ketrin Ešton, Ivica Dačić i Hašim Tači, a predstavnici Beograda tvrde da je srpska strana ispunila sve svoje obaveze iz tog dokumenta i optužuju Prištinu da umesto ZSO nudi „praznu ljušturu“, odnosno nevladinu organizaciju bez suštine i stvarnih nadležnosti.

Srpska lista je najavila da će Srbi sami početi da formiraju tu zajednicu, ako se to ne desi do pete godišnjice potpisivanja sporazuma, i to na način koji je dogovoren.

Na osnovu onoga što je Beograd ispunio iz Briselskog sporazuma, srpske sudije i pravosudje su integrisani u kosovski pravosudni sistem, primenjuju se zakoni Kosova, Srpska lista je omogućila izbor Ramuša Haradinaja za premijera, policija je integrisana a civilna zaštita raspuštena, Kosovo je dobilo svoj pozivni broj, a srpski zvaničnici sada moraju da najave svoj ulazak na Kosovo.

Kosovo je postalo i član više od 50 regionalnih i svetskih organizacija poput Svetske banke, MMF-a i Svetske carinske organizacije, dok se borba oko Interpola i Uneska još vodi. Kosovski sportisti pod svojom zastavom učestvuju na Olimpijskim igrama, osvajaju prve medalje, a njihovi timovi se za pobede bore i na utakmicama u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da, i pored najava da bi ZSO mogla biti formirana u naredna četiri meseca, on ima utisak da Albanci nemaju nameru da formiraju tu organizaciju, odnosno da žele da uspostave nešto što ne bi imalo nikakva ovlašćenja i ne bi ništa predstavljalo.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić tvrdi da je Srbija ispunila sve tačke Briselskog sporazuma koje su se nje ticale, dok prvih šest tačaka koje tretiraju ZSO nisu ispunjene.

Iz Evropske unije, čija šefica diplomatije Federika Mogerini dolazi u Beogradu baš na petu godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma, čuju se glasovi da pored formiranja ZSO, postoje i neki delovi sporazuma koje Srbija mora da primeni, pre svega pitanja koja se tiču oblasti energetike, mosta u Kosovskoj Mitrovici, zajedničkog upravljanja prelazima i priznavanja diploma.

(Beta)