Petković: Srpski narod već 30. dan mudro protiv taksi

BEOGRAD – Pomoćnik direktora Kancelarije

Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je danas tačno 30. dan od kada je Priština uvela trgovinske mere koje ugrožavaju opstanak srpskog naroda u pokrajini.

„Srpski narod na KiM već 30 dana mudro, na veličansteven način, bez i jednog jedinog incidenta, pokazuje da se ne slaže sa anticivilizacijskim merama Prištine koje udaraju na goli život i prete da izazovu humanitarnu katastrofu“, rekao je Petković na TV Pink.

„Ako odluka potraje, biće sve teže i teže, ne pitajte me kako, učinićemo sve da naš narod ne bude ni gladan ni žedan“, rekao je Petković.

On je podsetio da nastavka dijaloga Beograda i Prištine nema dok se situacija ne vrati u fazu pre uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije.

„Poruke iz EU jako ohrabruju. Da je sreće da su došle kada su uveli takse od 10 odsto ne bi se sučili sa ovim problemom“, rekao je Petković i kao dobre ocenio poruke Brisela da je Prišitna kriva, da mora da povuče jednostrane poteze koji ugrožavaju dijalog – poštuje S SP i povuče takse.

On je govorio i o potrebi da se dođe do kompromisnog rešenja i dijalogu Beogradu i Prištine.

Pravo je vreme da se pronađe modus vivendi da se Priština i Beograd dogovore, rekao je Petković i ocenio da kaba bi dvema stranam bilo dozvoljeno da se same dogovore, one bi se dogovorile.

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM podsetio je i na predlog o razgraničenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ideja o razgraničenju pojaviće se kao spasonosna i sećaćemo se kako smo mogli da rešimo to pitanje, rekao je Petković, koji je izrazio veruje da ni sada nije kasno za taj predlog.

