Petrov: Vučič ima potreban legitimitet za pregovore

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima legitimitet da pregovara o mogućim rešenjima kosovskog problema, smatra profesor Ustavnog prava Vladan Petrov.

„Apsolutno nema nikakvih razloga da se sumnja u ustavnost Vučićevog postupanja“, rekao je profesor Petrov, komentarišusći optužbe opozicije da predsednik time što razgovara o mogućim rešenjima kosovskog problema, pa tako i o eventualnom razgraničenju, krši Ustav.

Petrov ističe da predsednik Republike po Ustavu izražava državno jedinstvo i izabran je neposredno.

„To su dve važne stavke. Ne može se samo govoriti o onim konkretnim ustavnim ovlašćenjima koja su navedena u Ustavu, nego i tome da imate jednu figuru koja je na neki način eksponent države kao takve. On je taj koji predstavlja državu, ne samo iznutra, nego i spolja“, rekao je Petrov za Tanjug.

Dodaje da je drugo pitanje da li neko ima mandat da pregovora o nečemu što u Ustavu nije zapisano, a to su politički pregovori.

Petrov istovremeno skreće pažnju da će politički pregovori o rešenju, ako do toga dođe, biti okončani u pravno validnoj proceduri, koja će podrazumevati promenu Ustava, te da će se građani svakako pitati o onome što evetualno bude dogovoreno.

„Vrlo je lako napadati onog koji je najistureniji, a demokratski legitimisani predsednik je uvek takav, i to mnogo više od drugih nosilaca javnih funkcija. To nije ništa novo“, kaže Petrov.

On podseća da je opozicija često kritikovala i Tomislava Nikolića dok je bio predsednik Republike da povređuje Ustav, a koji se, po njegovoj oceni, zaista trudio da svojim postupanjima ne ide ka nečemu što bi bila granica ustavnosti.

„Lako je optuživati kada znate da niste odgovorni za optužbe“, kaže Petrov i dodaje da onaj ko nosi teret države mora da radi ono što smatra da je u interesu naroda i države, a ne pojedinih opozicionih političara, pa ni stručnjaka za ustavno pravo.

Na pitanje da li se može zaključiti da je predlog opozicije oko Saveza za Srbiju za rešavanje problema KiM „status kvo“, budući da se u javnim istupima deo protivi razgraničenju, a da u Sporazumu sa narodom nema stava kako vide rešenje za kosovski problem, Petrov kaže da je reč o različitim stavovima političara.

„Nisam pročitao tekst sporazuma, ne zato što ga bagatelišem, nego prosto nisam pročitao. Oni koji su sastavili tekst imaju različite stavove u pogledu ključnih pitanja, odnosa prema KiM i evropskim integracijama“, rekao je Petrov.

Ocenjuje da se opozicija, ne prvi put, usredredila na ličnost čoveka kome se daju „nadčovečanske sposobnosti“, kao da zaista sve zavisi od jednog čoveka, a ne od stavova i ideja.

„Treba reći građanima Srbije šta je to novo što oni nude, a to podrazumeva i kako vide rešenje kosmetskog pitanja, kao i dalji odnos prema evropskim integracijama“, poručio je on.

Pošto stavova o tim ključnim pitanjima nema, postavlja se, kaže, pitanje da li uopšte ima nekakve politike u istupanjima onih koji se ne mogu nazvati opozcijom u pravom smislu te reči.

