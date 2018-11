Petrović FS S: Deficit fiskalno odgovoran, plate neopradano

BEOGRAD – Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović izjavio je danas, na sednici Odbora za finansije, da je predviđeni deficit od 0,5 odsto BDP-a za 2019. godinu fiskalno odgovoran i dodao da će sa takvim defiticom biti moguće dalje smanjivanje javnog duga.

„Deficit od 29 milijardi dinara odgovara privredi Srtbije, jer će biti moguće dalje smanjivanje javnog duga u odnosnu na BDP za oko 2,5 procentna poena, što znači da će sa sadašnjih 54 odsto, pasti na oko 51 odsto“, rekao je Petrović.

Kako kaže, takav deficit je održiv, jer su javne finansije od 2017. godine uravnotežene, odnosno prihodi i rashodi su praktično izjednačeni i to kao rezultat trajnih faktora, a ne jednokratnih prihoda.

„Očekujemo da će se ovaj minimalni deficit ostvariti uz neke minimalne oscilacije, možda će biti i nešto bolji rezultat. To je nastavak dobre prakse koja je započeta dolaskom MMF-a, da se prihodi i rashodi konzervativno i realistično planiraju“, rekao je Petrović.

S druge strane, Fiskalni savet Srbije nedostatke vidi u tome što budžet nije u dovoljnoj meri okrenut podsticanju privrednog rasta, koji je, kako kaže, osnovni problem privrede Srbije uprkos tome što će u 2018. godini biti preko četiri odsto.

On je dodao da rast u Srbiji značajno zaostaje sa nama uporedivim zemljama centralne i istočne Evrope.

„Kada pogledate poslednjih pet godina, privreda Srbije je kumulativno porasla za 10 odsto, uporedive zemlje su porasle za 20 odsto. To se odmah održava i na životni standard, tako da su zemlje kao što su Rumunija, Bugarska ili Mađarska već značajno iskočile sa životnim standardom u odnosu na Srbiju“, objasnio je Petrović.

On je istakao da je to bio razlog da se budžet za 2019. godinu upotrebi tako da bude snažan podsticaj privrednom rastu, a prema oceni FS S, on je to delimično uspeo.

Kaže da je tačno da su kapitalna ulaganja povećana sa 3,6 na 4 odsto BDP-a, ali je, smatra, problem struktura javnih investicija.

„Najveći deo je otišao za nabavku opreme za vojsku i policiju, i to se dešava drugu godinu zaredom“, rekao je on.

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije kaže da su neto plate u javnom sektoru neopravdano povećane i objasnio da se one od sledeće godien povećavaju za devet odsto, dok se u privatnom sektoru očekuje povećanje od pet odsto.

„Rast plata u privatnom sektiru određuje tržište i produktivnost rada, one su objektvno određene, stoga neopravdano je da se skoro duplo više poveća plata u javnom sektoru“, ocenio je Petrović.

Petrović ističe da je obim predviđen za penzije u skladu sa rastom BDP-a i to je, kako kaže, održivo, međutim, smatra da bi trebalo da se ukinu promene zakona o PIO iz oktobra, i da se ponovo pređe na sistem indeksiranja prema inflaciji i stopi rasta.

Kada je reč o platnim razredima, Petrović kaže da s jedne strane treba pohvaliti vladu i ministarstvo finansija, jer su pokušali da reše to pitanje, ali se pokazalo da to nije moglo da se uradi do 2019. godine.

On je poručio da bi već od početka sledeće godine trebalo sistematski da se priđe tom problemu.

(Tanjug)