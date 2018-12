BEOGRAD – Pismo i – kojim putem dalje, pitanje je koje se otvorilo posle ne baš očekivanog „pojavljivanja“ američkog predsednika u priči o Kosovu i Metohiji.

Kako, naime, definisati u kom pravcu će se dalje kretati „slučaj Kosovo“, posle ubrzanih poteza koje Priština kreira, uz pomoć moćnih saveznika, ka „zaokruživanju državnosti“, može li, i gde, Srbija naći podršku za zaštitu svojih interesa i koliko je daleko konačno rešenje. . .

Staro pitanje se iz nove perspektive otvara nakon jučerašnjeg susreta u Briselu, sednice Saveta bezbednosti UN pre par dana, a naročito posle pisma američkog predsednika Donalda Trampa Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju u kome on poručuje da „iskoriste šansu i sklope trajni mirovni sporazum“, za koji on navodi da je „na dohvat ruke“.

„S obzirom na to da ulazite u završnu fazu postizanja sporazuma sa Kosovom, koji ce doneti dugo željeni mir u regionu, ohrabrujem Vas da iskoristite ovaj trenutak i upotrebite politicko liderstvo u donošenju odluka koje bi zadovoljile interese obeju zemalja. Bila bi ogromna šteta da se propusti ova jedinstvena prilika za mir, bezbednost i ekonomski rast“, poručio je Tramp u pismu predsedniku Vučiću.

On nije definisao šta bi predviđao taj dogovor, ali predsednik Vučić je juče u Briselu rekao da već sama činjenica da je Tramp uputio pismo pokazuje da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kompromisom, kakvim takvim, ali da on ne vidi da je dogovor na dohvat ruke.

Naprotiv, nije ni blizu, rekao je Vučić.

Objašnjenje je vrlo jednostavno: Priština nije povukla ni takse bez kojih nema daljih pregovora, a tamošnje vlasti Trampovo pismo tumače kao nedvosmislenu podršku nezavisnosti Kosova, što, samo po sebi, s obzirom na jasan stav Srbije po tom pitanju, dogovor čini dalekim.

Međutim, budućnost konačnog rešenja i u tom kontekstu budućeg ponašanja Prištine, „čita se“ pre svega iz poruka koje šalje SAD, kao namoćniji mentor kosovske nezavisnosti, odnosno, sada, i Donalda Trampa, koji se ovim pismom prvi put otvoreno uključio u kosovski problem.

Tu leži i odgovor kakva je poziciju Srbije u tim pregovorima – po opštoj oceni teška, ali uz nadu da je kompromisno rešenje moguće.

Diplomata Vladislav Jovanović ocenjuje da SAD ne kriju da im se žuri da se kosovsko pitanje reši i smatra da to Srbiji ide u korist, jer, kako kaže, u tom slučaju će morati da joj se ponude više, kako bi konačno rešenje bilo prihvatljivo i za Beograd.

On smatra da bi SAD najviše volele da svojim autoritetom ubrzaju proces dogovaranja i to krunišu dolaskom najviših predstavnika Srbije i Kosova u Vašington, ali da je pitanje koliko je to ostvarljivo.

Pitanje je kojim putem je moguće doći do rezultata posle apsolutno dokazane nemoći Brisela – da li pod krovom UN, ili na neki drugi način uključiti sve značajne međunarodne faktore…

Predsednik Vučić, koji ocenjuje da Srbija nema alternativu nego da nastavi da razgovara, da nastavili da traži rešenja, kako „loša rešenja ne bi pronašla nas“ i vratila nas unazad, smatra da u taj proces treba da budu uključeni, sem SAD, i Rusija, Evropljani, Kina, Ujedinjene nacije.

Istovremeno iz Brisela danas stiže „tumačenje“ Trampovog pisma:

”Mi to pismo vidimo kao signal podrške i ohrabrenja SAD za dijalog koji se vodi pod okriljem EU”, poručila je Kocijančić, uz objašnjenje da dijalog Beograda i Prištine vode predsednici Vučić i Tači uz posredovanje visoke predstavnice Federike Mogerini, a da su SAD „važan partner“ u tom procesu.

Na pitanje novinara da li je inicijativa SAD, čiji su, kako su naveli novinari, zvaničnici podržali promenu granica Kosova i Srbije, u suprotnosti sa stavom Saveta EU i da kao takva ”više šteti nego što pomaže” dijalogu, Kocijančić je ponovila da EU ima ”jasne parametre” kada je u pitanju moguće rešenje i navela da je u toku ”rad na pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa“.

Ona nije precizirala ko radi na pravoobavezujećem sporazmu koji bi doveo do trajnog rešenja, ali je rekla da to rešenje mora da bude zasnovano na međunarodnom pravu, u skladu sa EU zakonima i prihvatljivo za sve zemlje članice.

Vladislav Jovanović, međutim smatra, da je proširenje kruga onih koji bi odlučivali o konačnom rešenju, plan B Sjedinjenih Država, u kome bi EU i dalje učestvovala.

Plan B je, objašnjava, „da SAD prihvate i prisustvo nekih drugih u donošenju konačne odluke i to bi moglo ličiti na novi tip dijaloga, neku vrstu međunarodne konferencije“.

„Pitanje je da li će se to tako i službeno zvati. Ali i drugi zainteresovani za situaciju na Balkanu, kao što su Rusija, Kina, Turska, takođe su zemlje koje se na kraju moraju pitati, odnosno moraju se sagledati i njihovi interesi“, kaže on i dodaje proširenja broja učesnika ne bi značio njihovo učešće u direktnom dijalogu, već u nadgledajućem smislu.

„To je okvir koji je sigurno objektivniji i više odgovara Srbiji, jer bi se čuli i glasovi drugih, kojima ne odgovara dalje slabljenje Srbije i koji su zainteresovani za sporazum koji je to stvarno, a ne diktat i nametanje rešenja sa zapada“, smatra on.

I Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji smatra da kakav god dogovor da se postigne između Beograda i Prištine on neće moći da bude održiv bez pristanka i garancija velikih sila, stalnih članica Saveta bezbednosti, bilo da će se najdirektnije uključiti i sesti za taj pregovarački sto ili će kasnije verifikovati taj dogovor.

„Svakako bez njihovih garancija, dogovor neće imati šanse za uspeh“, kaže ona.

Bivši ambasador i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Paić, smatra da Srbija ne sme i ne može da ignoriše inicijative SAD, ali da ne bi bilo dobro da pristane na dijalog Beograda i Prištine u kojem bi posrednik bile samo SAD i da se rešenje kosovskog problema traži bez Rusije, Kine, pa i EU

U suprotnom bi, kaže, svako rešenje pitanja KiM bilo u dugoročnom interesu SAD, dok bi Srbija uzvukla „sitnu korist“, smatra Paić, koji navodi da nije slučajno što se američki predsednik Tramp sa pismima Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju pojavljuje u trenutku kada je dijalog Beograda i Prištine u Briselu praktično mrtav, što ga, kaže, podseća na scenario rešavanja krize u Bosni i Hercegovini.

Za razliku od ovih, analitičkih procena šansi da kosovski problem bude rešen na način koji će koliko toliko uvažiti isrpske interese, tumačenja da su SAD nedvosmisleno stale uz zahteve Prištine i da je „stvar gotova“ su veoma glasna, najpre u samoj Prištine.

„Poruka predsednika Trampa je da Albanci treba da budu jedinstveni u postizanju konačnog dogovora, koji podrazumeva uzajamno priznane, promenu Rezolucije 1244 i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama“, rekao je juče u Briselu Hašim Tači.

„Od januara naredne godine do kasnog proleća diskusija između Beograda i Prištine ući će u novu fazu, a u taj proces će biti uključene SAD“, poručuje, bez mnogo dilema o pravcu u kojem će sve ići, zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj.

Hodžaj je rekao i da će tokom tog perioda da se razgovara o 10 do 15 pitanja, mada nije precizirao kojih.

(Tanjug)