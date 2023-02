Platforma: Završiti proces usvajanja Zakona o istopolnim zajednicama

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala je danas državne institucije da pristupe procesu usvajanja zakona o istopolnim zajednicama, čiji proces izrade započet pre dve godine i još uvek nije okončan.

Početkom februara 2021. godine ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog počelo je rad na pripremi nacrta zakona o istopolnim zajednicama.

„Nacrt tog zakona nije se našao pred vladom Srbije, pa zato nije ni upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje. Kao glavni razlog za to ocenjena je izjava predsednika Srbije (Aleksandra Vučića) da on ne bi mogao da potpiše zakon koji bi regulisao istopolne zajednice, jer bi on bio u suprotnosti sa Ustavom Srbije“, navedeno je u saopštenju.

Ustav tretira brak kao zajednicu muškarca i žene, ali, kako je dodato, u slučaju Nacrta zakona o istopolnim zajednicama nije reč o zakonu kojim se reguliše brak i koji je u suprotnosti sa Ustavom.

Evropski sud za ljudska prava doneo je 2015. godine odluku da, države koje nisu pravno regulisale položaj istopolnih partnera, krše Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Stoga, kako je ocenila ova organizacije, Srbija, kao članica Saveta Evrope treba da „što pre“ počne da primenjuje ovaj zakon.

(Beta)

