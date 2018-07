Podgorica: Vučićeva izjava o Crnoj Gori – za unutrašnje potrebe

Izvršna direktorka podgoričkog Centra za gradjansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocenila je danas da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Crnoj Gori potvrda da su odnosi Beograda i Podgorice samo naizgled postavljeni na održive osnove.

„Poslednja izjava Vučića je još jedna poruka crnogorskim zvaničnicima. Ona je za stepen jača provokacija od ostalih, i potvrda da su ti odnosi samo naizgled postavljeni na održivim osnovama, a da zapravo na obe strane imamo neodgovorne političare koji zarad svoje igre moći zanemaruju javni interes“, kazala je Uljarević za Betu.

Po njenim rečima, Vučić danas, i onda kada je prvi put postao premijer, nije isti čovek.

„Tada je Vučić na Mila Djukanovića gledao kao na uzorni model tehnologa vlasti prema kojem je počeo graditi i svoj pristup. Danas on oseća da je Djukanovića prevazišao i to sve češće demonstrira proveravajući do kojih granica može ići“, dodala je.

Uljarević je podsetila da Vučić ni u dva premijerska mandata ni u tekućem predsedničkom nikada nije zvanično posetio Crnu Goru, dok su najviši crnogorski zvaničnici u istom periodu posećivali Beograd.

„I u delu praktičnih pitanja od značaja za gradjane, država Crna Gora ponaša se sve češće inferiorno. Ta se činjenica izbegava u analizama provladinih analitičara i medija inače iznimno osetljivih na ono što može biti potencijalno stavljanje Crne Gore na niži nivo u nekim odnosima“, rekla je Daliborka Uljarević.

Direktor podgoričkih Vijesti Željko Ivanović ocenio je za agenciju Beta da je Vučićeva izjava namenjena prevashodno za unutrašnju upotrebu i da služi razračunavanju sa opozicijom i pripremi terena za krupne odluke o Kosovu, ali da ima i regionalne implikacije.

„Ne mislim da je ona štetna po regionalnu stabilnost ili da moze izazvati pogoršanje odnosa izmedju Srbije i Crne Gore, jer ti odnosi su utemeljeni na mnogo dubljim i stabilnijim privatnim i poslovnim relacijama Vučića i Djukanovića, tako da bilo koja politička izjava u suštini mnogo ne znači, niti šteti“, rekao je.

Ivanović je rekao da svojom izjavom Vučić potvrdjuje da je predsednik Srbije u duši ostao radikal, zarobljenik politike „dva oka u glavi“, „ili one još tragičnije – svi Srbi u jednoj državi“.

Ako želi da bude reformator, Vučić mora svoje gradjane da suoči sa situacijom da je Kosovo sused i nezavisna država, ali i da je za takav epilog kriva ne ona politika koja je „pustila da Crna Gora ode“ i koja je „pustila da ode Slovenija, Hrvatska, BiH pa i Kosovo“, već ona politika koja je pokušala na silu, uz pretnje i propagandu, da ih zadrži, ocenio je direktor Vijesti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je juče bivšu vlast da je „pustila Crnu Goru da ode“ 2006. godine.

„…Da li je Vučić ili bilo ko od njih uništio SRJ i pustio Crnu Goru da ode“, rekao je Vučić tokom posete Urgentnom centru u Beogradu.

On je kazao da se ljudi iz Srbije, koji su dozvolili da uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti 2006. godine „izgube kampanju u zemlji sa 30 odsto Srba i 60 odsto građana koji govore srpski“, ne mogu nazvati drugačije nego „neodgovornim“.

„Posle toga nijedne reči nije bilo što je Crna Gora otišla“, rekao je Vučić.

