POKS podneo predloge dva zakona

BEOGRAD – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) podneo je Skupštini Srbije predlog o izmeni zakona o lokalnim izborima i predlog zakona o osudi komunističkih zločina koji su počinjeni posle oslobođenja Srbije.

To je izjavio danas predsednik tog pokreta i narodni poslanik Žika Gojković na konferenciji u Skuštini Srbiije i naveo da je prvi zakon jedan od možda i najvažnijih zakona koji je odavno trebalo da bude predložen.

„Suštinska razlika u odnosu na izborni zakon koji imamo sada je taj da će se gradonačelnici, predsednici opština, kao i dve trećine odbornika u lokalnim parlamentima direktno birati voljom građana, imenom i prezimenom ljudi što do sada nije bio slučaj”, rekao je Gojković.

On je naveo da su zakon o osudi komunističkih zločina skoro sve postkomunističke zemlje već odavno donele.

“Smatramo da je odavno sazrelo vreme da Skupstina Srbije usvoji ovaj zakon pogotovo ako imamo činjenice, a to je da je Državna komisija za otkrivanje tajnih grobnica otkrila da postoji oko 60.000 ljudi koji su ubijeni u periodu od oktobra 1944. godine do aprila 1945. godine”, istakao je on.

(Tanjug)