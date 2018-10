Polemika: Da li je poslanik “živ” ili “potencijalni klijent”

BEOGRAD – U Skupštini Srbije danas su polemisali poslanici Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić i Pokreta socijalista (PS) Đorđe Komlenski, između ostalog i o tome da li aktivisti menjaju strane jer su ucenjeneni ili se vode principima, a bilo je reči i o stanu ministra odbrane Aleksandra Vulina.

Komlenski je tokom rasprave rekao Aleksiću da ga se nije plašio ni dok je bio “živ”, na šta mu je Aleksić odgovorio da je i sada „živ i da će tako biti verovatno još neko vreme“, a između ostalog je poslanik Pokret socijalista, koji se bavio advokaturom, rekao i da zna da prepozna „potencijalog klijenta“.

Polemiku je, inače, pokrenuo Komlenski, koji je rekao da je jedan član koji je bio kod Aleksića prešao u Pokret socijalista, na šta je Aleksić odgovorio da je reč o čoveku koga su ucenili da bi mogao da iz trsteničkog Centra za socijalni rad, gde je radio, pređe u Beograd.

Nazivajući članice vladajuće koalicije PS i Srpsku naprednu stranku (SNS) interesnom grupom, Aleksić je istakao da oni pritiskaju i ucenjuju ljude koji nisu vezani za njihovu ideologiju, koju ionako, kako je rekao, i nemaju.

„Oni moraju zarad svoje egzistencije da pristaju na nešto što je nisko. Vi se još time hvalite. Siguran sam da u Srbiji ima gomile ljudi koji jedva čekaju da krenu za (predsednikom PS) Aleksandrom Vulinom i njegovom političkom idelogijom, za njegovim poštenjem i njegovom tetkom iz Kanade. Evo, u svakom gradom ne možete da se odbranite od članova“, rekao je Aleksić.

On je dodao da partije na vlasti „kupuju“ ljude parama države i poručio im da razmišljaju šta će da rade kada više ne budu bili na vlasti.

Zamenik šefa poslaničke grupe naprednjaka Vladimir Orlić javio se da podseti da je SNS stranka desnog centra, što je, kako je objasnio, ideologija realne nacionalne politike.

„U tom smislu, mi smo međunarodno priznati“, ukazao je kratko Orlić.

I Komlenski odbacuje tvrdnje da Pokret socijalista nema ideologiju, rekavši da su oni koji su pučem došli na vlast 5.oktobra pučem pokušali da unište sve što je levičarsko u Srbiji i da greše ako misle da su u tome uspeli.

„Levica ne moze da bude uništena ni na koji nacin, a pogotovo ne od onih koji su tokom svoje vlasti pokazali da su jako zabrinuti za građane Srbije tako što su krali kroz nevladine organizacije, uzimali novac za nepostojeća javna preduzeća“, rekao je Komlenski.

On je odbacio i navode da neko ucenjuje građane, dodajući da Pokret socijalista odavno nema nijednog direktora u ustanovama socijalne zaštite.

„Istina je da je ovaj čovek molio i tražio da dođe u Pokret socijalista, jer ga je sramota od ovakvih lažova, sramota je da ga neko preprodaje, sramota ga je da bude u savezu pervaranata“, poručio je Komlenski.

Aleksić odgovara pitanjem odakle Vulinu (predsedniku Pokreta socijalista) 240.000 evra za kupovinu stana kada mu je plata 1.000 evra, upitavši čime se još on bavi.

„Kad god pomenete da je neko nešto ukrao ili kriv za nešto, setite se da ste vi na vlasti, setite se da vi sprovodite zakone, imali ste dovoljno vremena da procesuirate i uhapsite te koji su nešto ukrali od 2000. godine. Setite se i Vulinovog stana. Prvo počistite vase dvorište“, rekao je Aleksić.

Komlenski je to shvatio kao pretnju, pa je Aleksiću odgovorio da ga se nije bojao „ni dok je bio živ“.

“Je l’ vi to meni ponovo pretite kao sto ste pretili u noći između 5. i 6.oktobra da ja vodim racuna o svojoj kući kad ste slali bitange sa oružjem da likvidiraju celu moju porodicu, je l’ ponovo to pokušavate ovde. Otvoreno vam kažem, nećete proći, ni tad niste mogli, nećete ni sad“, rekao je Komlenski.

On je pozvao Aleksića da objasni kako je prodao partiju Vuku Jeremiću, Trstenik i obraz i poručio mu da vodi računa da mu se pretnje ne vrate kao bumerang.

„Kao što vidite, ja sam još živ, pošto ste rekli da sam ja nekome pretio dok sam bio živ. Živ sam i danas i živeću verovatno još neko vreme“, odgovorio mu je Aleksić i dodao da ne razume o čemu Komlenski priča, jer je on aktivno počeo da se bavi politikom 2008.godine.

„Ne znam na čiju adresu upućujete da vas je neko proterivao, jurio“, upitao je Aleksić i dodao da je Komlenski poslednji koji treba da deli lekcije o moralu.

Opet ga je pitao za Vulinov stan i podvukao da se ni on ne plaši, jer je opozicija.

„Kako vas građani znaju, tako ste i na vlasti. Da ste bili bolji, bili biste na vlasti“, rekao je Komlenski Aleksiću, koji je pre toga prokomentarisao da građani dobro znaju šta je on uradio i da je dobio veliki procenat glasova samo na ime i prezime.

Komlenski je rekao i da je radio kao advokat, branio profesionalne i veće mangrupe i lopove i da mu dugogodišnja praksa daje za pravo da može lako da prepozna „potencijalnog klijenta“.

