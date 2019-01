Policija hitno postupa u slučaju napada na novinare

BEOGRAD – Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković poručila je danas da policija u svakom slučaju prijave napada na novinare postupa hitno i, po nalogu tužilaštva, odmah preduzima sve neophodne mere kako bi se oni koji su počinili neko krivično delo ili prekršaj u najkraćem mogućem roku pronašli i procesuirali.

Ona je na konferenciji „Medijske slobode i autorska prava“ koju je organizovalo Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a, naglasila da policija postupa po svim prijavama, a da je na tužilaštvu i sudovima da u skladu sa zakonom ustanove da li postoje elementi nekog krivičnog dela, prekršaja ili se slučaj mora rešiti privatnom tužbom.

„Svi zajedno moramo raditi na unapređenju medijske situacije, kao i bezbednosti novinara u Srbiji, jer su napadi na novinare nedopustivi. Važno je da se osvrnemo na slučaj paljenja kuće Milana Jovanovića, kao najdrastičniji primer napada u prošloj godini. Moram da istaknem da je policija u relativno kratkom roku pronašla i uhapsila osumnjičene izvršioce, organizatora, a prošle nedelje, kao što ste svi obavešteni, zbog sumnji da su umešani u ovaj slučaj uhapšeni su i jedan policijski službenik i predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović“, rekla je Popović Ivković tokom diskusije na temu „Hronika napada i pritisaka na novinare u 2018. godini“.

Ona je naglasila da je država više nego jasno poslala poruku da su ovakvi napadi nedopustivi i da postoji apsolutna odlučnost da se odgovorni najstrože kazne i da Srbija bude sigurna zemlja, kako za novinare, tako i sve građane.

„Iako su neki sumnjali da će biti pronađene osobe koje se sumnjiče da su nalogodavci ovo dela, policija i tužilaštvo su pokazali efikasnost u rešavanju ovog slučaj“, istakla je Popović Ivković.

Ona se osvrnula i na podatke NUNS-a o napadima i pritiscima na novinare, kako za 2018. godinu, tako i za prethodne godine.

„Analizirajući podatke NUNS-a došla sam do zaključka da je bezbednost novinara u Srbiji daleko povoljnija nego recimo u periodu od 2008. do 2012. godine. Zvanični podaci, koji su mogu pronaći i na sajtu NUNS-a, recimo pokazuju da je 2008. godine bilo čak 144 napada na novinare, od čega je zabeležano čak 69 fizičkih napada, 33 verbalnih pretnji, kao i 25 pritisaka. Prošle godine recimo, na osnovu istih kriterijuma, imamo 7 fizičkih napada i 72 pritiska. To znači da smo prošle godine imali deset puta manje fizičkih napada na novinare, nego što je to bio slučaj 2008. godine“, objasnila je Popović Ivković i istakla da pritisci ne predstavljaju bila kakvo krivično delo, te ih stoga nije ni moguće procesuirati po službenoj dužnosti.

Popović Ivković je podsetila i na reči nekadašnjeg predsednika NUNS-a Vukašina Obradovića kada je svojevremeno predstavljao izveštaj o napadima na novinare i kada je rekao „u proseku svakog meseca u 2011. dogodio se jedan fizički napad na novinare i upućena je jedna pretnja ugrožavanja sigurnosti pripadnika profesije, često i članova njihovih porodica. Reakcije nadležnih organa ne daju nadu da će se uslovi za neometan rad novinara popraviti“.

Ona se osvrnula i na sve češće pretnje koji stižu putem društvenih mreža, jer je, kako je rekla, očigledno povećano prisustvo građana na Tviteru i Fejsbuku prouzrokovalo i više prijava napada.

„Prema evidenciji Odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije, tokom prošle i početkom ove godine imali smo 17 prijavljenih slučajeva pretnji na društvenim mrežama, a policija je skoro polovinu rešila. Tačnije, u osam predmeta uhapšeni su osumnjičeni ili su protiv njih, naravno po nalogu tužilaštva, podnete krivične prijave“, kazala je Popović Ivković.

Državni sekretar je podsetila da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republičko javno tužilaštvo pre više od dve godine sa novinarskim udruženjima i asocijacijama potpisali Sporazum o saradnji i merama podizanja nivoa bezbednosti novinara.

„Zahvaljujući ovom sporazumu, između ostalog, u MUP-u su formirane primarne i sekundarne kontakt tačke koje su dostupne novinarima 24 sata za prijavu bilo kakve pretnje ili napada. Znam da je bilo uspona i padova u radu ove grupe, ali mislim da je zbog bezbednosti novinara u Srbiji dobro što je Stalna radna grupa za bezbednost novinara nastavila sa radom posle višemesečnog zamrzavanja statusa u grupi pojedinih novinarskih udruženja i asocijacija“, zaključila je Popović Ivković.

