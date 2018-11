Politika: PR pokušava skupim darovima da dođe do Interpola

BEOGRAD – Skupoceni satovi, zlatan nakit, nekoliko hiljada dolara na ruke stranim zvaničnicima, samo su neki od načina na koje Priština pokušava da „kupi“ glasove pred sednicu Skupštine Interpola 20. novembra, piše „Politika“.

Kako navodi, da bi obezbedili dolazak delegacija drzava koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Albanci su spremni da im plate višednevni boravak u Dubaiju.

List, ipak, procenjuje da je, uprkos lobiranju privremenih kosovskih institucija, gotovo izvesno da će neki među onim delegatima koji će dobiti novac ili skupe poklone, prilikom tajnog glasanja, dati podršku Srbiji.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić rekao je za „Politiku“ da nije tajna da Albanci sa Kosova daju ogroman novac za lobiranje podsetivši da se pisalo o tome koliko je Marti Ahtisari zaradio za svoj plan.

„Dakle, oni plaćaju ostvarenje svojih interesa. S druge strane, mi smo i stidljive pokušaje države da iznajmi lobi agencije u Americi u domaćoj javnosti dočekivali na nož“, rekao je Krstić.

Kako je naveo, opozicija se na krajnje populistički način odnosi prema pokušajima predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „neke bivše svetske uticajne džavnike angažuje da bi lobirali u korist“.

„Mislim na Guzenbauera, Blera, Štros-Kana ili Fratinija. Ovde ni političari, ni intelektualci ne razumeju koliko je to bila dobra Vučićeva zamisao, i da u svrhe lobiranja nema mesta angažovati neke nama simpatične i nebitne ljude, već upravo one koji imaju moć da nam pomognu, bez obzira na to kakav mi sentiment gajimo prema njihovim biografijama“, rekao je Krstić.

(Tanjug)