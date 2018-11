JAGODINA – Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, u okviri obeležavanja jubileja, 25 godina fakulteta i 120 godina školovanja učitelja u ovom gradu, kao i 100 godina od Velikog rata, sutra će biti promovisana knjiga „Pomenik učitelja – nekadašnjih učenika Muške učiteljske škole“.

Reč je o monografiji o poginulim i umrlim učenicima u ratu 1914-1918. godine autora istoričara Ninoslava Stanojlovića.

O knjizi će, osim autora, govoriti i direktor Istorijskog arhiva u Jagodini Dejan Tanić, Ilija Čuturić i dekan fakulteta Violeta Jovanović.

Na promociji će biti prestavljena i Antologija literarnih radova učenika i studenata od Učiteljske škole do fakulteta.

Ove godine, u okviru obeležavanja jubileja fakultete, objavljeno je ili će do kraja godine izaći iz štampe pet monografija.

„Reč je o monografijama vezanih za istoriju razvoja ove institucije, od Muške učitelsjke škole do Fakulteta pedagoških nauka, sve ono što je u dugih 120 godina postalo deo identiteta ove obrazovne ustanove“, rekla je danas Tanjugu dekan fakulteta Violeta Jovanović.

Reč je o monografijama „Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini“, „Pomenik učitelja – nekadašnjih učenika Muške učiteljske škole“, „Antologiji literarnih radova učenika i studenata od Učiteljske škole do Fakulteta padagoških nauka“, „Bibliogtrafiji časopsisa Uzdanica 2003 – 2017“ i „Foto monografiji povodom 120 godina Muške učitelsjke škole i 25 godina fakulteta“, precizirala je Jovanovićeva.

Monografije obuhvaćaju događaje „iz svih oblasti rada fakulteta, neka dešavanja su direktno i tematski vezana za jubilej, neke smo organizovali, povodom i u slavu jubileja, objasnila je Jovanovićeva.

