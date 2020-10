„Ponuda veka“: Beograd konačno saznao šta dobija priznanjem Kosova

Beograd je dobio odgovor na pitanje — šta dobija ukoliko prizna nezavisnost Kosova? Pa dobija priznanje Prištine. Preko potrebna „ponuda veka“: sve — ni za šta! Toliko o traženju kompromisa od strane Zapada. Važno da je ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet, po svom priznanju, uživao u sastanku sa specijalni izaslanikom EU za KiM Miroslavom Lajčakom.

Ako je i od EU, previše je, smatra politikolog Jelena Vukoičić, komentarišući posetu briselskog specijalca Lajčaka Prištini. Pošto su, kako kaže, predstavnici prištinskih vlasti drsko i bezobrazno odbili svaku priču o formiranju Zajednice srpskih opština, to što se ona ne pominje ni u jednoj izjavi zapadnih zvaničnika, ispod je svih očekivanja, kaže ona za Sputnjik.

Kosovo će priznati Srbiju — „veliki ustupak“ Prištine

Iz šturih Tviter izjava, jedino što je moglo da se sazna o poseti, osim već pomenutog Kosnetovog uživanja, jeste i da će SAD zajedno sa EU raditi na postizanju međusobnog priznanja Beograda i Prištine.

Ne sumnjamo da je i Lajčak uživao, jer ruku na srce, i nije imao puno posla tokom kratke posete. Predstavnici prištinskih vlasti su mu već uoči dolaska vrlo jasno stavili do znanja da se tokom posete neće mešati u svoj posao, jer je u Prištini formiranje Zajednice srpskih opština — zabranjena tema.

Pošto je dakle i Lajčaku i EU jasno da od ZSO koliko sutra neće biti ništa, jedino što je mogao da izjavi je da „implementacija počinje kada se potpiše sveobuhvatan sporazum“. Dakle — malo sutra. Srbija, znači, treba da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, jer to je cilj famoznog pravnoobavezujućeg sveobuhvatnog sporazuma, a onda šta bude biće.

Jedino što je izvesno da će tim sveobuhvatnim sporazumom dobiti, jeste ono što je savršeno ne zanima, jer joj ni za šta ne treba — da Kosovo priznaje Srbiju. Da nije tužno, bilo bi baš smešno.

Nepromenjena politika Zapada

To je zapadna politika unazad dve decenije, od kada su nas bombardovali i od Kosova napravili takozvanu državu i to negde ne može da vas čudi, iako se uvek nadate da će njihovi zvaničnici da imaju više sluha za vas, mada znate da je jako mala šansa da se to dogodi, kaže Vukoičićeva. Ipak, ovakve izjave smatra uvredljivim.

„Ovo je čak i ispod nekih standarda koje smo očekivali od EU. Oni čak i ne žele da ispune ni tu jedinu tačku Briselskog sporazuma koja se odnosila na prava Srba na KiM i vrlo drsko i bezobrazno su odbili da razgovaraju o tome, a traže od Srbije da ih prizna. To je prosto toliko ekstremna politika same EU, da je čak malo previše i za ono na šta smo navikli od njih. Upravo zato Srbija više ne treba da razgovara o bilo čemu dok se ne formira ta zajednica, kao što su to i rekli politički predstavnici Srba na KiM, pa da vidimo ko će postići dogovor i na koji način“, ističe sagovornica Sputnjika.

Sve, ipak, zavisi od Beograda jer, kako podvlači, bez Srbije ništa ne mogu da urade, pa ni da od Kosova naprave državu. Mogu da govore šta hoće ali za to što nameravaju su potrebne dve strane, a jedna je Beograd.

Nepotrebno učešće u ovakvim šaradama

Vukoičićeva ne sumnja da će zbog toga i dalje biti pritisaka, prljavih udaraca, nasrtaja Albanaca na Srbe koji su ostali na Kosovu i Metohiji. To je opipljiva opasnost. U situaciji kada ne mogu da izdejstvuju svoje ciljeve nekakvim mirnim putem, onda se služe nasiljem, ne samo kosovski Albanci, nego i oni koji su im mentori, koji pišu takve izjave po Tviteru, kaže naša sagovornica, ali i primećuje da je to sve što mogu jer EU nema nikakav mehanizam da pritisne Srbiju.

„Nema ni čime da je ucenjuje. To članstvo u EU je toliko daleko i kao ideja je podjednako smešno kao i ova o međusobnom priznanju o čemu se razgovara. Srbija je svesna toga da je veliko pitanje da li će ikada postati članica EU. Jedini konkretan problem je to što Albanci imaju mehanizam da pritiskaju Srbiju preko Srba na Kosovu i Metohiji, koje mogu da ugroze, da napadnu“, ocenila je ona.

Srbija, kako smatra, treba da ignoriše fiktivne pregovore kojima se ništa ne postiže. U takvoj šaradi, kaže Vukoičićeva, Beograd ne treba da učestvuje. A EU nek pregovara sa Prištinom koliko god hoće i neka Brisel i Priština postižu dogovore kakve god hoće.

Pa i one da će Beogradu, velikodušno, ponuditi da Kosovo prizna Srbiju.

(Sputnjik)

