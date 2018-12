Popović Ivković: Opozicija inspiriše na nasilje nad ženama

BEOGRAD – Državna sekretarka MUP-a Srbije Biljana Popović Ivković smatra da su lideri opozicije u Srbiji odgovorni za inspirisanje nasilja nad ženama jer, kako kaže, ne prođe ni dan da ne posegnu za uvredom i ponižavanjem žena.

Popović Ivkovićeva je u intervjuu za dqanašnji „Kurir“ ocenila da je šokatno što lideri opozicije ne mare za odgovornost koju imaju u društvu i ne razmišljaju kakvu poruku šalju ovakvim istupima.

Ona je podsetila i da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kao prioritet u radu MUP-a postavio borbu protiv nasilja nad ženama, ističcući da su na tom planu postignuti značajni koraci.

„Zabrinuta sam. Šta mislite, koliki vetar u leđa osećaju nasilnici koji tuku svoje supruge, majke, kćerke, devojke, kada svakodnevno čuju lidere Saveza za Srbiju kako u javnosti omalovažavaju, vređaju i prete ženama“, rekla je Popović Ivkovićeva.

Kao primer navela je Dragana Đilasa, za kojeg je rekla da je poznat kao „beskrupulozni agresivac koji sebe ne može da kontroliše i koga su čak i stranačke kolege zvale hijena zbog sličnosti s krvoločnom zveri“.

„O njegovim obračunavanjima s tastom, vređanju i omalovažavanju saradnika, svima je već sve poznato“, rekla je Popović Ivkovićeva.

Upitala je i kakvu poruku šalje Željko Veselinović „kada preti premijerki da će je silovati odbareni Afroamerikanci, Vuk Jeremić, koji jednu predsednicu Vlade ove zemlje naziva kreaturom, Boško Obadović, koji se sa svojim saborcima pesnicama obračunava s novinarkama, Sergej Trifunović, koji predsednicu Skupštine naziva fuksom…“.

„Kakvu to oni poruku šalju? Da li raznim kukavicama koje tuku svoje najbliže poručuju: ‘Udrite po ženi, lemajte je, vređate, omalovažavajte ih. Tako ste muškarčine“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, opozicija je zaslepljena mržnjom prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i isfrustrirana svojom nemoći da ga pobedi na izborima, te se ne libi i da seje mržnju i netrpeljivost prema ženama, ne razmišljajući o posledicama.

„Ali Vlada i SNS će nastaviti da i dalje promovišu toleranciju, mir, razumevanje, ljubav i da se oštro suprotstavljaju svakom vidu nasilja odakle god da dolazi“, poručila je ona.

Govoreći o radu Radne grupe za borbu protiv nasilja u porodici, na čijem je čelu, a u kojoj su pripadnici Direkcije policije koji se bave problematikom nasilja u porodici i predstavnici organizacija „UN women“ i Ženske platforme za razvoj Srbije, Popović Ivković je rekla da se u MUP-u nasilje nad ženama stavlja kao prioritet rada.

„Radimo jedan pilot projekat i uskoro ćemo imati narukvice za žene koje prijave nasilje. To će biti alarm da je žena u opasnosti. Narukvicama će biti povezane sa policijskim upravama, kako bi u situaciji kada su ugrožene mogle brzo da signaliziraju na to, a policija da reaguje. To se primenjuje u Španiji i dalo je rezultata“, rekla je ona.

Osvrnula se i na efekte Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 1. juna 2017, ističući da su od tada izrečene 37.572 hitne mere, od čega je 20.388 produženo.

„To potvrđuje da je ovaj zakon dobar, a što je još važnije, da se primenjuje i da je povćao poverenje žena u institucije koje su se ohrabrile da prijave nasilnika“, ocenila je ona.

Ipak, istakla je da je da su u 2018. ubijene 32 žena, od kojih njih 26 nikada nije prijavilo nasilje u porodici što, dodala je, pokazuje da moramo još da se radimo u borbi protiv nasilja nad ženama, i to kao društvo u celini.

(Tanjug)