Porodiljama mesečno 12.000, bebama jednokratno 200 evra

JAGODINA – Trudnice i porodilje koje su bez posla dobijaće od od grada 12.000 dinara svakog meseca, a

za svaku rođenu bebu grad će izdvojiti 200 evra i dinarskoj protivvrednosti.

Tako je danas odlučilo Gradsko veće Skupština grada Jagodine raspoređujući pomoć iz gradskog budžeta za opvu godinu, a pomoć sleduje i obolelima od malignih bolesti, jednokratno 5.000 dinara, te socijalno ugroženim porodicama za pogrebne troškove u slučaju smrti, 200 evra.

Odluku o finansijskoj pomoći porodicama potpisao je gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, a primenjivaće se od 1. januara.

U obrazloženju odluke o podršci porodiljama i bebama navodi se ona donosi sa ciljem povećanja nataliteta u gradu.

„Kako stopa nataliteta u Srbiji iz godine u godinu opada, grad Jagodina na ovaj način daje doprinos poboljšanju standarda građana i motvaciji za rađanje dece“, navedeno je u obrazloženju.

Pomoć trudnicama i porodiljama i za novorođene bebe u Jagodini se daje više od deset godina, a u okviru borbe protiv bele kuge.

Sredstva se redovno obezbeđuju u budžetu grada, a zahvaljujući ovakvoj politici, Jagodina je na poslednjem popisu stanovništva imala 400 domaćinstava više, dok se prošle godine rodilo sto beba više nego godinu ranije, rečeno je Tanjugu u Gradskoj upravi.

„Pravo na finansijsku podršku ostvaruju neazposlene trudnice i porodilje na osnovu kriterijuma – da je trudnoća konstatovana odgovarajućom potvrdom nadležne zdravstvene ustanove, nakon trećeg meseca trudnoce, odnosno da je izvršen porođaj, da se roditelji vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva“, navedeno je u odlucu.

Trudnice to pravo ostvaruju do termina porođaja, a porodilje do navršene jedne godine života deteta, navodi se u odluci, uz napomenu da „trudnice i porodilje mogu pravo na finansijsku pomoć koristiti po oba osnova do isteka porodiljskog odsustva“.

Moraju imati i prebivalište na teritoriji Jagodine najmanje dve godine pre podnošenja zahteva.

Kada je reč o novorođenčadima, pravo na 200 evra ostvaruju nezaposleni roditelji.

Obolelima od malignih bolesti pomoć je jednokratna i iznosi 5.000 dinara „a ukoliko se radi o nezaposlenom ili maloletnom obolelom licu iznos se uvećava za sto odsto“, stoji u odluci.

(Tanjug)