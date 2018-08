Portparol: Svesni smo da javnost očekuje prve optužnice…

BEOGRAD – Specijalno tužilaštvo za zločine počinjene na Kosovu svesno je da javnost nestrpljivo očekuje podizanje prvih optužnica, što čhe biti i učinjeno kada to dozvole dokazi i okolnosti neophodne da se ispune najviši standardi međurodne pravne prakse, izjavio je danas portparol kancelarije Specijanog tužilaštva Kristofer Benet.

„Kancelarija Specijalnog tužilaštva svesna je da postoje očekivanja da optužnice budu podignute i one će biti poznate kada dokazi i činjenice to budu dozvolile“, rekao je Benet za Tanjug i dodao da Specijano tužilaštvo do tada nastavlja, kako ističe, efikasnu istragu.

Prema njegovim rečima, u cilju zaštite prava, privatnosti i bezbednosti svih onih na koje bi optužnica mogla da utiče, uključujći žrtve i optužene, sve odluke će biti donošene nakon pune i pažljive obrade podataka.

Benet je podsetio da će Tužilaštvo primenjivati najviše strandarde i procedure međunarodne kmrinilasitičke prakse predviđene pravilnikom koji su u julu usvojila Specijalizovana veća.

„Iz tih razloga sa odlukom o podizanju optužnice se ne može žuriti i to mora biti učinjeno sa jasnim stavom koji će omogućiti da se obaveze zakonske obaveze u okvriu pravičnog suđenja u razumnom roku“, naveo je Benet.

Benet je podsetio da Specijano tužilaštvo ne komentariše vremenski okvir eventualnih optužnica, kao ni imena, iz profesionalnih i etičkih razloga.

Prema njegovim rečima, od suštinskog značaja za one koji tek treba da govore o krivičnim delima, Kancelarija psecijalnog tužilaštva ima poseban trojezični formular koji omogućava da se stupi u kontakt sa tužiocem i svi ti kontakti će, kako je naglasio, biti povreljivi.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo imaju nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivicnim delima prema kosovskim zakonima, a sve u vezi sa navodima iz Izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 7. januara 2011.

U avgustu 2015. godine, Kosovo je usvojilo zakon kojim je osnovano Specijalizovano tužilaštvo radi sprovodenja istrage i krivičnog gonjenja u vezi s teškim prekograničnim i međunarodnim krivičnim delima pocinjenim tokom i nakon sukoba na Kosovu 1998, 1999. i 2000. godine.

Predsednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović rekao je za Tanjug da očekuje da Specijalni sud za ratne zločine pripadnika nekadašnje OVK podigne optužnice po dokazima koji su mu dostavljeni za zločine počinjene nad Srbima.

Odalović je naveo da je reč o velikom broju zločina nad Srbima, među kojima su i oni koji su se desili od početka 1998. godine, od kidnapovanja rudara, preko Zočista, Opteruše, Retimlja, ubista više od 40 civila, porodice Stolić i Simić, zločina u Livadicama i Starom Grackom, kao i drugih zločina za koje postoje izvesni dokazi.

Sekretar Udruženja porodica kindapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije Olgica Božanić kaže da porodice očekuju da da optužnice ne budu selektivne i dodala da porodicer nisu zadovolje onim što su čule.

„Čuli smo da će tužilaštvo obuhvatiti samo 37 predmeta. Time nismo zadovoljni a i ne znamo šta one obuhvataju, da li je reč o grupnim krivičnim delima jer je bilo takvih kidnapovanja i ubistva, ili je reč o pojedinačnim zločinima“, rekla je ona za Tanjug i dodala da će porodice, između ostalog kako bi i to razjasnile, tražiti sastanak sa specijanim tužiocem i izvršiteljima.

Ona je podsetila da je na Kosovu ubijeno 3.500 Srba i ostalih nealbanaca, a kidnapovano skoro 1.000. Takođe, dodala je da su prema podacima UNMIK-a na Kosovu pronađeni tragovi 144 privatna zatvora i logora.

Predsednik Srpske koordinacije Duško Čelić smatra da same činjenice u vezi formiranja Specijanog suda i ono što je do sada postignuto ne ulivaju nadu da će sud biti sredstvo koje će doneti pravdu za žrtve.

Dodao je da zbog toga ne očekuje da bi prve optužnice mogle da budu podignute pre početka naredne godine, jer se, kako je naveo, očigledno čeka da se vide rezultati pregovora Beograda i Prištine.

„Sud nije zamišljen kao pravna instiucija već kao političko sredstvo, kao pritisak na Prištinu i pregovarače, kao batina kojom se potencijalno maše i zato mislim da će pravda biti skrajnuta i da će stradati“, rekao je Čelić za Tanjug i dodao da nema informacije o radu suda, da li je rad na nekoj optužnici finaliziran.

Jedino je poznato da u septembru na dužnost stupa novi specijani tužilac, a da je bivšem, Dejvidu Švednimenu, naprasno istekao mandat.

(Tanjug)