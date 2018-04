„Poručuju nam: ‘Vidite šta će vam se desiti ako ne popustite oko Kosova'“

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da Srbiji predstoji teška borba za očuvanje nezavisnosti zemlje.

– Pred nama je veliko putovanje do punopravnog članstva u EU, ali sve zavisi od odnosa prema Kosovu, a sve ostalo služi kao dodatni pritisak – rekao je on.

– Od toga zavisi naša budućnost, i to ne znači da sve nešto treba da predajemo, jer malo je toga ostalo, već znači da moramo da pronalazimo racionalno rešenje i da to pitanje konačno rešimo- rekao je Vučić.

– Sve drugo što moramo da uradimo, poput vladavine prava, imovine… A za šta, po pravilu, dobijamo uvek najgore ocene, u stvari je dodatni pritisak u smislu: vidi šta će da vam se desi ako oko Kosova ne bude ustupaka – poručio je predsednik..

– I to nije ništa novo, mi to odavno znamo – rekao je on.

– Kada pričamo o Kosovu, mi ne razgovaramo sa kim treba, odnosno sa Kosovom, već sa njihovim moćnim zaštitnicima… Problem je kada treba da razgovarate sa onima koji su razarali Srbiju 1999. godine i priznali državu Kosovo 2008. godine. Oni su veoma moćni i snažni – rekao je Vučić u Nišu.

Vučić je dodao da u toj politici Srbija mora da bude razumna i racionalna, da sačuva svoju nezavisnost i zaštiti zemlju, ali da je ni na koji način ne ugrozi.

– Hoćemo da imamo mir i budućnost – rekao je Vučić.

On je rekao da u razgovoru sa svetskim liderima u lice kaže sve ono što njegovi prethodnici u proteklih 20 do 25 godina nisu smeli, ali da uvek vodi računa o Srbiji jer želi da zemlja ima veći ugled.

– Hoću da budemo poštovani i na Istoku i na Zapadu – rekao je Vučić.

(Beta/Tanjug)