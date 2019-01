Poseta temelj za zdravije i iskrenije odnose Srbije i Rusije

BEOGRAD – Poseta predsednika Rusije Vladimira Putina može da bude temelj za zdravije i iskrenije odnose Srbije i Rusije i prilika da dve zemlje prošire saradnju tako da ona ne šteti evropskim integracijama i konsolidaciji demokratije, smatra direktorka Centra za evroatlantske integracije Jelena Milić.

„Danas je bio dobar dan za Srbiju, nastavak evropskih integracija i mogućnost postizanja kompromisa u pregovorima sa Prištinom“, rekla je Milić Tanjugu.

Ona je ocenila da je, sudeći po porukama koje je Putin danas poslao, Rusija pustila Srbiju da sama proceni šta je kompromis i najbolje rešenje u vezi sa Kosovom na čemu, dodaje, Srbija treba da zahvali šefu ruske države.

Da bi se taj kompromis ostvario, Srbiji je potrebna i naklonost SAD, smatra Milić i dodaje da je zato dobro što u sporazumima i ugovorima koji su danas potpisani između Srbije i Rusije nema ništa što bi moglo da dovede našu zemlju u neprijatnu poziciju ili pod sankcije američke administracije, poput uvoza vojne opreme ili dublje saradnje u oblati bezbednosti i odbrane.

„To može da zvuči čudno kad ja kažem, ali možemo da zahvalimo Putinu, jer su veoma dobre njegove današnje poruke da je Srbija puštena da sama proceni šta je to kompromis i najbolje rešenje za nju u vezi sa Kosovom“, kazala je Milić.

Ona navodi da je dobro što se danas nije pokretalo pitanje Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

„Vidim da se to tumači kao prijateljski gest Putina, ali mislim da je to takođe posledica vrlo hrabre odluke vlade i predsednika Srbije da se približi NATO i da nastavi saradnju sa tom alijansom, shvatajući da je ipak to jedna zdravija osnova za nastavak evropskih integracija“, rekla je Milić.

Milić je ukazala i da je saradnja Srbije i Rusije proširena na različite oblasti, poput obrazovanja, nauke, tehnološke saradnje, a koje trenutno nisu u „neprijatnom“ fokusu zapadne međunarodne zajednice.

„To što imamo Putinovu podršku je dobro, ali je dobro što nas i on pušta da sami odlučimo o toj širini kompromisa. Mi smo mali, oni su veliki, ako su nam prijatelji moraju da razumeju da Srbija može svoj suverenitet i integritet da razvija samo kao deo veće zajednice manjih zemalja, što jeste EU“, rekla je Milić.

