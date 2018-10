Poslanci pitali o KiM, NATO, tražili pojašnjenja…

BEOGRAD – Skupština Srbije nastavila je danas raspravu po amandmanima na set zakona iz oblasti građevinarstva, a prethodno su postavljali pitanja članovima Vlade Srbije, predsedniku Srbije, kao i Tužilaštvu, što im je omogućeno svakog utorka i četvrtka.

Poslanik SRS Aleksandar Šešelj kaže da je neviđeni skandal izjava generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga na Filološkom fakultetu u vezi sa razlozima bombradovanja Srbije, u smislu da je to bilo za naše dobro i da je tada bilo potrebno da se uvede demokratija.

„Zanima me šta će ministar prosvete Mladen Šarčević da preduzme prema dekanu Filološkog fakulteta Ljiljani Marković. Očekujem da se ona smeni“, rekao je Šešelj.

Šešelj je ukazao i na izjavu komesara za susedsku politiku Johanesa Hana da rešavanje pitanja KiM nije jedini uslov za ulazak u Evropsku uniju, i pitao hoće li predsednik Srbije sada da objasni šta će biti dalje ili će odustati od evropskih integracija, jer, kako kaže, očigledno je da bez priznavanja Kosova Srbiji nema perspektive u EU.

On je pitao i da li je Srbija spremna da se učlani u NATO kako bi omogućila evropsku perspektivu, a što bi, po njegovom mišljenju, bilo najveće poniženje.

Šefica poslaničke grupe Nova Srbija – Pokret za spas Srbije Sanda Rašković Ivić imala je pitanje za predsednika Aleksandra Vučića o tome kakva je njegova politika u vezi sa Kosovom i Metohijom, a imajući u vidu da je nedavno rekao da je „njegova politika poražena“.

„Šta je on to nudio i na osnovu čega je video da narod ne želi ono što on nudi. Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić je nedavno predložio razmenu teritorija. Zašto se istovremeno vrši lobiranje da se povlače priznanja nezavisnosti Kosova, a s druge strane se plasira ideja o razmeni teritorije kada znamo da to podrazumeva državnost“, pitala je Rašković Ivić.

Poslanica DS Aleksandra Jerkov kaže da je 19. oktobra „javnost potresla informacija“ Violete Cvetković, koja je video snimkom ukazala na činjenicu da su njeno bolesno dete lekari odbili da pregledaju.

„Nakon toga usledio je rat informacijama između lekara Doma zdravlja i Violete Cvetković. Sutradan se u tabolidu Informer pojavio zdravstveni karton ove žene, pa je pitanje za tužilaštvo dokle se stiglo sa istragom o tome da li su ti podaci tačni, jer ako jesu, neko je počinio krivično delo“, rekla je Jerkov, a pitala je i Ministarstvo zdravlja šta je uradilo po tom pitanju.

Jerkov je osim toga pozvala i predsednika Srbije da završi rečenicu koju je uputio turskom investitoru pre dva dana, kako bi žene DS znale kako da reaguju.

Kako je objasnila, Vucičh je prilikom obilaska fabrike izgovorio: „Pa ti si sve žene uzeo da rade. Pa zato si ti srećan, misliš da ćeš…“, te je pozvala Vučića da završi tu rečenicu i kaže šta je tačno mislio. „Neka kaže šta misli da poslodavac očekuje od svojih radnica. Molim vas da mu prosledite pitanje, zamolite ga da završi rečenicu“, rekla je Jerkov.

(Tanjug)