Poslanica SSP na zasedanju PS Saveta Evrope: Prijem Kosova bi bio kršenje međunarodnog prava

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) u skupštini Srbije Jelena Milošević izjavila je danas u Strazburu, na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) da bi prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju predstavljao nagradu za neevropsko ponašanje vlasti u Prištini i kršenje međunarodnog prava.

Milošević, članica stalne delegacije Skupštine Srbije pri PSSE, rekla je tokom debate o najnovijim tenzijima između Beograda i Prištine, da su Srbi „mete na Kosovu samo zbog toga što su Srbi“, da su im „ukinuta sva ljudska prava“ i da im je „ugroženo osnovno ljudsko pravo, pravo na život“, prenela je SSP.

Ona je kazala da je „vrlo teško govoriti o poštovanju ljudskih prava na Kosovu, gde se svako malo puca na Srbe kao na divljem zapadu“, optuživši premijera Kosova Aljbina Kurtija da vodi politiku „koja propagira versku i nacionalnu netrpeljivost“.

„Molim vas da razumete da je moja zemlja u vrlo osetljivoj situaciji, dok se svi trude da pronađu kompromisno rešenje kroz pregovore Beograda i Prištine. Primati Prištinu u ovaj visoki dom, dok Evropa, a ni moja zemlja, na Kosovu i Metohiji ne vidi ništa osim nasilja prema Srbima, njihovoj imovini, crkvama, značilo bi nagradu za neevropsko ponašanje vlasti u Prištini. To bi značilo i prejudiciranje pregovaračkog procesa i ishoda“, rekla je Milošević.

Poslanica stranke Dragana Đilasa navela je da se u poslednjih mesec dana na Kosovu dogodilo nekoliko oružanih napada na Srbe od Albanaca.

„Na pravoslavni Božić upucana su dva dečaka, Stefan (11) i Miloš (21), iz vozila u pokretu kojim je upravljao pripadnik oružanih snaga Kosova. Aljbin Kurti je rekao da su napadnuti građani Kosova. Vrlo je važno naglasiti da su to srpski dečaci na koje je pucano iz pištolja samo zato što su srpski dečaci. To nisu građani Kosova, to su deca“, kazala je.

Dodala je da je dan posle ranjavanja njih dvojice pretučen i srpski mladić koji se vraćao s Božićne liturgije, i da je pre nekoliko dana „pucano na Srbe koji su bili u vozilu uništenom od metaka“, i da je tada „jedan od dvojice Srba teško ranjen“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.