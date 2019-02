Posledice termoelektrana Zapadnog Balkana po građane EU

BEOGRAD – Zastarele termoelektrane na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana predstavljaju zdravstveno i ekonomsko opterećenje za celu Evropu, zaključak je novog izveštaja koji su predstavile organizacije Alijansa za zdravlje i životnu sredinu, Sandbag, Evropska mreža za klimatsku akciju, Mreža za nadzor javnih finansijskih institucija u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Evropa bez uglja.

Pri tome vecinu zdravstvenih posledica i troškova podnose gradani Evropske unije, navodi se u izveštaju.

Nova analiza zasnovana je na usaglašenoj metodologiji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Evropske komisije.

Ona pokazuje da svake godine zagađenje vazduha iz elektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu dovodi do 3.900 preuranjenih smrti, 8.500 slučajeva bronhitisa kod dece, kao i do drugih hroničnih oboljenja, čime se u Evropi prouzrokuje do 11,53 milijarde evra ukupnih zdravstvenih troškova, piše Balkangreenenergynews, a prenosi B92.

Stare, neefikasne i tehnološki nezadovoljavajuće termoelektrane Zapadnog Balkana svake godine emituju neverovatne količine zagađujucih materija u vazduh, navode te organizacije u zajedničkom saopštenju.

Samo u 2016. godini 16 termoelektrana na Zapadnom Balkanu sa ukupno 8 GW emitovalo je više zagađenja sumpor-dioksidom nego sve evropske termoelektrane na ugalj (250 sa ukupno 156 GW), kao i pođednako zabrinjavajuće nivoe čestica (PM2.5 i PM10) i azotnih oksida, navodi se u sažetku izveštaja.

Zagađenje vazduha iz ovih termoelektrana se ne zadržava unutar granica Zapadnog Balkana, zbog čega Evropska unija podnosi veći deo zdravstvenih posledica, piše u saopštenju.

To podrazumeva 2.013 preuranjenih smrtnih slučajeva, ukupno 36.400 dana tokom kojih su deca trpela simptome astme, procenjenih 1.418 bolničkih prijema i preko 600.000 izgubljenih radnih dana.

Kako se navodi, zemlje članice EU takođe podnose i veći deo zdravstvenih troškova, i to do 5,89 milijardi evra, dok je teret zagađenja vazduha iz termoelektrana koji podnose zemlje Zapadnog Balkana procenjen do 3,64 milijardi evra godišnje, stoji u izveštaju.

Sporazum o Energetskoj zajednici (Energy Community Treaty), čijom primenom se još od 2005. godine integrišu energetska tržišta Evropske unije i njenih suseda, predvideo je rok do 2018. godine za usklađivanje zapadnobalkanskih članica, odnosno potpisnica Sporazuma, sa regulativom EU u ovoj oblasti.

Međutim, donosioci odluka u samom regionu Zapadnog Balkana ostaju rešeni da finansiraju i izgrade nove termoelektrane na ugalj, prevashodno uz podršku kineskih banaka, partnera koji se ne rukovode jednako visokim ekološkim i društvenim standardima kao većina drugih međunarodnih finansijskih institucija, pise u saopštenju.

(Tanjug)