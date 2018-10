Potpredsednik SNS Vučević o tome zašto je za vanredne izbore

BEOGRAD – Vanredni parlamentarni izbori bili bi prilika da se građani izjasne da li su za politiku mržnje i osporavanja očiglednih rezultata ili su za borbu za bolju Srbiju, kaže potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević u razgovoru za Tanjug, u kojem je izneo i druge razloge u prilog raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

Vučević je na nedavnom sastanku najužeg rukovodstva SNS, zajedno sa Nebojšom Stefanovićem, predočio predsedniku stranke i šefu države, Aleksandru Vučiću, razloge zbog kojih treba razmisliti o vanrednim izborima, uzimajući u obzir, kako kaže, okolnosti i na unutrašnjem i na međunarodnom planu.

Istovremeno, odmah kao neosnovane odbacuje navode da „SNS spinuje priču o izborima, jer nema šta da ponudi građanima“.

Takođe, smatra da bi za Srpsku naprednu stranku bilo bolje da se najpre održe vanredni parlamentarni izbori, a potom Kongres SNS i izbor novog rukovodstva partije, jer, ističe, „ne treba menjati kapitena u punoj snazi“.

Govoreći o unutrašnjim političkim dešavanjima, Vučević je primetio da opozicija stalno tvrdi da je oslabila podrška SNS i Vučiću, da vlast gubi legitimitet i da će politika SNS biti grubo kažnjena na narednim izborima.

Takođe, ukazuje i na pretnje opozicionih lidera da će, ako ne pobede na izborima, nasilno preuzeti vlast, da će vešati i silovati što, kako ističe, nije naišlo na ozbiljnu osudu društva.

„Kada se pravi takva atmosfera u društvu, onda je normalno razmišljati da se ranije izađe na birališta i da se građani pitaju da li su za politiku borbe za bolju Srbiju i očiglednih rezultata ili su za politiku mržnje, pakosti, osvete i želje opozicije da se domogne novca građana Srbije“, rekao je Vučević za Tanjug uz napomenu da će svaka odluka građana „biti svetinja za SNS i da će biti apsolutno poštovana“.

Vučević smatra da treba uzeti u obzir i situaciju na međunarodnom planu, a pre svega, konstantan pritisak na Srbiju oko KiM.

Na pitanje zašto je u tom kontekstu važno održavanje vanrednih izbora, Vučević je kazao da je to izvrsna prilika da se čuje kakvu politiku i predloge po pitanju KiM nudi „Đilasov, Jeremićev, Šolakov i Miškovićev Savez za Srbiju“.

Osim što napadaju aktuelnu vlast, tvrdi Vučević, iz izjava lidera opozicije nikada se nije čulo šta je njihov predlog rešenja za KiM.

„Možemo samo da naslućujemo kakva bi bila njihova politika o KiM, ako znamo da je za vreme njihove vlasti Priština proglasila nezavisnost, da je tada najveći broj država to priznao i da je dozvoljeno da se razgovori oko KiM izmeste iz UN u Brisel pod okriljem EU, gde je daleko teža diplomatska situacija za Srbiju.

„Možda je vreme da pitamo građane da li da nastavimo ovim putem ili misle da su se okolnosti promenile i da neki drugi imaju veću podršku i poverenje da vode Srbiju u nekom drugom pravcu“, naveo je Vučević.

Odbacujući navode o „spinovanju“ priče o izborima, jer, prema opiziciji, SNS nema šta da ponudi građanima, Vučević ukazuje da vodeća stranka ima rezultate koji su očigledni, pre svega, u ekonomiji.

Istakao je da je posle teških reformi i nepopularnih mera, minimalna zarada povećana za više od 40 odsto, kao i da će plate i penzije biti najveće od 2000. do danas.

Povodom Vučićevog predloga da se naredne godine, na proleće, održi vanredna Skupština SNS i izabere novo rukovodstvo, a smene „oni koji nisu radili pošteno, koji su se umorili i koji nisu odgovorili izazovima teškog vremena“, Vučević kaže da on lično misli da bi za stranku bilo bolje da se prvo održe vanredni parlamentarni izbori, pa tek onda Kongres i izbor novih kadrova.

„Apsolutno sam protiv toga da se menja ‘kapiten’ u punoj snazi, koji igra odlično, ima apsolutnu podršku publike i respektovan je od svih relevantnih faktora“, ističe govoreći o lideru stranke.

„Neprihvatljivo je da menjamo predsednika stranke kada je u punoj snazi i kapacitetu da bismo dokazali ne znam šta. Nije reč o idolopoklonstvu, niti o mantri koju svi u stranci, navodno, moramo da izgovaramo. Jednostavno, ne postoji nijedan racionalan politički argument da se u ovom trenutku dese takve promene u SNS“, smatra potpredsednik SNS.

Ističe da nijedna partija nije imala toliko ‘kadrovskih ‘osvežavanja’ kao SNS koja je, podseća Vučević, na poslednjoj Skupštini 2016.godine promenila sve potpredsednike i uvela nove kadrove u Predsedništvo, Glavni i Izvršni odbor.

„Prirodno je da se nakon izbora dese velike promene u rukovodstvu stranke. To je neophodno da bi se pokazalo da svi imaju šansu da napreduju i da stranačke funkcije nisu zagarantovane“, rekao je Vučević.

Zanimljivo je, primećuje, da se niko od funkcionera SNS nije prepoznao u Vučićevoj rečenici i da su svi izrazili spremnost da nastave da rade, ali je uveren da će u objektivnoj analizi biti sagledani rezultati svih partijskih funkcionera.

„Videćemo ko se kako odnosio, ko se odazivao građanima i stranačkim kolegama, a ko je zaboravio stranku čim je izabran na funkciju i ko se seti stranke samo kad su izbori. Takvi se obično prvi nameste za slikanje pored predsednika, a ne oni koji su izneli stranačku borbu na terenu. Mislim da je predsednik toga najsvesniji i da će novim kadrovima biti pružena šansa da se kandiduju za najvažnije stranačke funkcije“, naveo je potpredsednik SNS..

Upitan ko su ‘mladi lavovi’ kojima treba dati šansu u SNS, Vučević je kazao da ima mnogo onih koji su se dokazali radom, zalaganjem i odnosom prema stranci, ali da nije u redu da spominje imena kako nekog ne bi nepravedno zaboravio.

Na podsećanje da je Vučić zamerio funkcionerima SNS što nisu u dovoljnoj meri reagovali na pretnje premijerki Ani Brnabić i pitanje da li su i zbog te kritike ugrožene nečije funkcije u stranci, Vučević je kazao da u tom slučaju „niko ne bi ostao u vrhu stranke“.

„Ja lično, ne mogu sebi da oprostim što nisam javno reagovao na poziv da se premijerka siluje, ne samo zbog nje, već zbog svih žena. Nažalost, svi smo ćutali i nismo dovoljno reagovali. Jedno je da li smo intimno imali osećaj gađenja i protivljenja, ali nismo dovoljno manifestovali naš politički stav“, kazao je Vučević.

Upitan da li ima saznanja o nezakonitim radnjama pojedinih ministara, direktora firmi i predsednika opština, budući da je, prema pisanju medija, podržao najavljena hapšenja funkcionera među kojima, kako se spekuliše, ima i članova SNS, Vučević kaže da nema takvih informacija i da nije izjavio da podržava hapšenja, već stav partije da počinioce krivičnih dela ne abolira funkcija ili članstvo u SNS.

Kako kaže, svako ko se ogrešio o zakon treba da odgovara bez obzira da li je ministar, gradonačelnik ili direktor.

„Iritira me što često vidim da se ljudi kriju iza Vučića i stranke, da se ponašaju bahato i bezobrazno i da svojim ponašanjem dezavuišu politiku SNS. Ponosan sam što smo vršili promene i kada nisu bili izbori, što smo smenili nekoliko lokalnih funkcionera i porucili svima da niko nema neograničenu moć i da se neće tolerisati ponašanje koje odstupa od politike predsednika Vučića i SNS“, rekao je Vučević.

Na opasku da se u tzv. čistkama stranke obično smenjuju lokalni funkcioneri, a ređe oni na visokim pozicijama, Vučević je naveo da nema konkretna saznanja o visokim funkcionerima, kao ni o jednom ministru, ali je zamerio što ministri u medijima iznose različite stavove.

„Ne osporavam pravo na drugačije mišljenje, konkurentnost ideja i mišljenja je poželjna, ali to se radi na sednicama vlade i ministarskim sastancima, a ne u medijima. To je ružna slika, zbunjuje se članstvo stranke, pravi konfuzija i daje povod političkim oponentima da to zloupotrebljavaju“, zaključio je Vučević.

(Tanjug)