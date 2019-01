Potrebno je izvinjenje „Politikinog zabavnika“, ne novi članci

BEOGRAD – Predsednik Jevrejske opštine Beograda Danilo Medić saopštio je danas da će se predstavnici jevrejske zajednice sastati sa glavnim i odgovornim urednikom „Politikinog zabavnika“ Zeferionom Grasijem zbog teksta „Dugo putovanje Henrika Hautnera“ koji prema oceni dela javnosti relativizuje zločine u Drugom svetskom ratu.

„Nije potrebno da se pišu novi članci, potrebno nam je izvinjenje“, rekao je Medić, povodom teksta u „Politikinom zabavniku“ i pokušaju revizije istorije, na konferenciji za novinare u organizaciji Jevrejskih opština Beograda održanoj u susret Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.

„Tu je ipak reč o šarlatanstvu urednika ili novinara, a ne delu kampanje protiv jevrejske zajednice. Svesni smo toga jer nas država pomaže“, ocenio je Medić.

Bivši predsednik Saveza Aleksandar Nećak je dodao da očekuje da reaguju građani, jer je, kaže, prekrajanje istorije ljaga za celo društvo.

Član izvršnog odbora novoizabranog Saveza Jevrejskih opština Avram Izrael je najavio različite programima, poput muzičkih i filmskih, kojima će jevrejska zajednica obeležiti 27. januar kada će biti održana i državna ceremonija na Starom sajmištu.

On je ocenio kao dobro to što se Savez uključio u proces redefinisanja definicije o antisemitizmu i to što će u skupštinsku proceduru ući zakon o Memorijalnom centru koji će delimično biti posvećen Holokaustu.

„Sami ne možemo da zaštitimo jevrejsku zajednicu, to može samo celo srpsko društvo“, rekao je Izrael.

Tokom konferencije koja je trajala skoro dva sata, moglo se čuti da se novi saziv Saveza izborio da se na Starom sajmištu sačuvaju memorijalni objekti, iako će na tom stratištu biti sagrađen veliki tržni centar.

Predsednik JO Zemun Nenad Fogel je podsetio da je od država nastalih raspadom Jugoslavije, Srbija zemlja čiju su građani u najvećem broju odlikovani Medaljom pravednika.

„U Srbiji imamo najviše pravednika. Medalju ih je dobilo 139, a to su i Nemci i Romi i Hrvati i Albanci, i Srbi“, rekao je Fogel i dodao da je u BiH Medalju dobilo 50 ljudi, u Makedoniji desetak, u Sloveniji četvoro, u Hrvatskoj stotinak, a u Crnoj Gori jedna osoba.

„Ponosni smo na našu državu u kojoj su se, i pored Ljotića i Nedića, dešavala hrabra dela ljudi koji su spasavali Jevreje“, naglasio je Fogel.

Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije ogradio se danas od akcija smenjenog čelnika Saveza Roberta Sabadoša i rabina Isaka Asiela usmerenih na razbijanje jedinstva te zajednice, a posebno od njihovog načina trošenja novca dobijenog u poslednje dve godine iz republičkog budžeta, a reč je o 950.000 evra godišnje.

„Evropski jevrejski kongres (EJK) prepoznao je destuktivno delovanje Sabadoša i Asiela, i isključio ih iz rada Godišnje generalne skupštine“, rekao je Fogel.

Dodaje i da je EJK isključio Savez iz rada Generalne skupštine za 2019. godinu, a na taj način su, kaže Fogel, i Jevreji i Savez u jubilarnoj stotoj godini od osnivanja doživeli najveće poniženje, i to ne od svojih neprijatelja, već od EJK.

Nećak, kao jedan od 500 Jevreja koji su preživeli Holokaust, od kojih, kako je precizirao, njih 200 danas živi van Srbije, a koji zbog toga dobijaju naknadu, potvrdio je da im novac nije isplaćen u potpunosti.

U Beogradu je tokom Drugog svetskog rata bilo 12.000 Jevreja, da nisu stradali danas bi to bila zajednica od oko 50.000 ljudi. Prema poslednjem popisu, u Srbiji živi 747 Jevreja, a prema procenama Jevrejske zajednice Srbije ima ih oko 4.000.

