Pozdravite mi mog druga Cerara, SR ne vodi niko sa strane. . .

BEOGRAD – Politiku Srbije ne vodi neko sa strane, pa ni naš prijatelj Miro Cerar, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da je Srbija na evropskom putu i da će na njemu ostati.

Vučić je tako odgovorio na pitanje slovenačkog novinara da prokomentariše to što je slovenački ministar spoljnih poslova, Cerar, uoči posete Boruta Pahora Srbiji, izjavio da poslednja dešavanja u Srbiji, nka vrsta političke krize, kao i odnosi s Rusijom, navode na pitanje da li je Beograd još uvek na evropskom putu i da bi Srbija trebalo da se izjasni o svom stavu o evropskoj orijentaciji.

„Politiku Srbje ne vodi niko sa strane, pa je ne vodi ni gospodin Cerar i neće je voditi niko sa strane, ali ja znam da je Cerar naš prijatelj i da nije to stvarno mislio, to mu se nešto tog jutra dogodilo“, primetio je Vučić.

Što se tiče političke krize, svako, kaže, ima pravo da tumači na način na koji želi i sa tim nema problem.

„Ali imam da vam dodam…Kad idemo na izbore sve te političke stranke koje učestvuju na protestima, svi oni plus glasovi svih onih koji izlaze na izbore u Sloveniji, ako je to oko milion ili 1,1 miliona ljudi i sve to da im dodate – opet neće da pobede. Ne vredi. Toliko vam je to velika politička kriza“, rekao je Vučić.

Izbori su, naglasio je, uvek najbolji odgovor na to, a na svakim izborima lista koju vodi dobija sve više glasova, a lista koju oni vode dobija sve manje, tako da može da se kaže da su u ‘slobodnom padu, što se tiče narodne volje’, pošto su sa oko 16 odsto došli na 12,5 odsto za samo nekoliko nedelja, primetio je predsednik Srbije.

„Zato što ljudi nisu naročito zainteresovani za dreku i buku, nego za rešenje i ozbiljnu politiku“.

Vučić je, takođe, rekao da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom i da će tako i nastaviti.

„Kao što vidite, ja vama koji dolazite iz EU odgovaram isto onako kao pred Putinom, Amerikancima i pred svima drugima. Srbija nema dve politike ima samo jednu, to je politika srpskih interesa i srpske stolice. A, naši interesi su da budemo na evropskom putu i da unapređujemo svoj razvoj, svoju ekonomiju“.

Naveo je da Srbija imala rast od 4,5 odsto i smanjila javni dug sa 79 odsto na 50 odsto BDP-a, i smanjila nezaposlensot sa 25,9 na 11,3 odsto.

I po jednom i po drugom pitanju Vučić ne vidi neki veliki problem što je, kako je rekao, slovenačkim političarima nekad potrebno da nešto kažu Srbiji i obrunuto.

„To nije mnogo važno. Suštinski, naši odnosi su dobri i idu ka još boljim, pozdravite mi mog druga Cerara. Trebalo je da dođe u Beograd i da vidi koliko Srbija poštuje i ceni Sloveniju“, naveo je Vučić.

