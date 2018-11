Praunuk generala Tranijea: Bio sam šokiran zbog tretmana Srbije u Parizu

BEOGRAD – Praunuk čuvenog generala Šarla Tranijea, Pjer Tranije, izjavio je danas je da je bio šokiran položajem na kojem se našao predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ceremoniji obeležavanja 100. godišnjice primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu.

„Bio sam šokiran položajem na kojem se našao gospodin Vučić. Ipak je to bila stogodišnjica od primirja 1918. godine. Nekima od tadašnjih naših neprijatelja ukazana je čast dok su naši tadašnji saveznici premešteni u sporedne tribine. To me je najviše šokiralo“, istakao je Tranije za RTS.

(Tanjug)