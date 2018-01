Predrag Marković nosilac liste Pokreta obnove Kraljevine Srbije u Beogradu

Pokret obnove Kraljevine Srbije saopštio je danas da će na beogradskim izborima nastupiti samostalno, a da će nosilac liste biti nekadašnji predsednik Skupštine Srbije Predrag Marković.

Kako je navedeno, odluku o tome Predsedništvo Pokreta donelo je sinoć na sednici kada je Marković izabran i za predsednika Političkog saveta Pokreta obnove Kraljevine Srbije, kao nestranačka ličnost.

Predsednik Pokreta Žika Gojković kazao je da će na izborima nastupiti samostalno, jer žele da se uvere koliku podršku imaju njihove ideje, ljudi i program.

„Ne želimo da na mala vrata putem koalicija dodjemo do odborničkih mesta i fotelja, jer to nas ne interesuje. Interesuje nas samo put koji Srbiju vodi u obnovu kraljevine i da Beograd ne bude samo glavni grad, nego i prestonica Srbije“, kazao je Gojković.

Dodao je da će se prvi put posle 73 godine na glasačkom listu pojaviti naziv Kraljevina Srbija.

Marković (63) jedan je od osnivača ekspertske mreže G17 plus. Kada je 2002. godine G17 plus prerasla u stranku postao je potpredsednik stranke i na tom mestu bio je do 2006. godine.

Bio je predsednik Skupštine Srbije od marta 2004. do februara 2007. godine.

Po odlasku sa mesta predsednika parlamenta povukao se iz političkog života. U politiku se vratio 2010. godine kao jedan od osnivača Unije regiona Srbije i tvorac Programa URS-a. Početkom marta 2011. godine izabran je za ministra kulture, informisanja i informacionog društva.

Bio je poslanik u Skupštini Srbiji od 2012 do 2013. godine.

