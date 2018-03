Predsednica Skupštine Srbije i ministar za socijalna pitanja o Zakonu o rodnoj ravopravnosti …

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da očekuje da će novi zakon o rodnoj ravnopravnosti biti donet do kraja ove godine, dok je ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Zoran Djorjdević ocenio da će taj zakon biti donet vrlo brzo.

Gojković je na konferenciji povodom Medjunarodnog dana žena „Žene iz ruralnih krajeva – ravnopravne gradjanke Srbije“ rekla da očekuje da novi zakon u skupštinsku proceduru udje u redovnoj proceduri i da bude sprovodiv, da ne sadrži radikalne rešenja, da akcenat ne stavlja na kažnjavanje, već da podstiče preventivni rad svih službi.

Novi zakon tako „neće biti mrtvo slovo na papiru i moći ćemo da ga primenjujemo u svim sredinama uključujući i ruralne“, rekla je Gojković.

Po njenim rečima, novi zakon će biti moderniji i predstavljaće korak dalje na polju rodne ravnopravnosti od zakona o rodnoj ravnopravnosti koji Srbija ima 2009. godine.

Gojković je izrazila i žaljnje što u medijima „postoji kakofonija“ o novom zakonu.

Predsednica Skupštine je izrazila zadovoljstvo što su u Srbiji u vrhu vlasti „sve same žene, osim jednog muškarca predsednika Srbije – Aleksandra Vučića“, i dodala da su se one same, svojom sposobnošću izborile za te funkcije.

Ministar Djorjdević je na konferenciji na kojoj su govorili i ministarka Slavica Djukić Dejanović, zamenica šefice UN agencije za žene za Evropu i Centralnu Aziju Sabina Frejzer i ambasador Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, rekao da će novi zakon biti u skupštinskoj proceduri „vrlo brzo“.

„Biće to jedan od najmodernijih zakona, a u tom poslu nam pomažu kolege iz Švedska“, rekao je Djordjević koji je dodao da će svi biti zadovoljni kada budu videli novi zakon.

Ministar je na konferenciji recitovao stihove Jovana Dučića o ženama, i dodao da „ženi koja ga najviše voli“ – njegovoj majci, čestita i rodjendan, i Medjunarodni dan žena.

