Predsednik Evropske federacije novinara zabrinut za medije u Srbiji, ali optimističan

Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Bjeregord izjavio je danas da je veoma zabrinut zbog stanja u medijima i napada na novinare u Srbiji, ali i da nakon prvih razgovora sa nadležnima ima razloga za optimizam da će se situacija u budućnosti popraviti.

Evropska federacija novinara počela je danas u Beogradu misiju za utvrdjivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u Srbiji, u saradnji sa Medijskom organizacijom jugoistočne Evrope (SEEMO) i Medjunarodnim institutom za štampu (IPI), kao i članicama EFJ-a u Srbiji – UNS-om, NUNS-om i Sindikatom novinara Srbije (SINOS).

„Veoma smo pozitivno iznenadjeni, kada smo videli da su ljudi bili zainteresovani da razgovaraju s nama. Danas smo zatekli veoma zanimljive stavove koji mogu da se pretvore u neke nove promene i pristup, i ovo je optimističan stav, jer je to razlog zašto smo ovde: da dodjemo do nekih konkretnih preporuka“, rekao je Bjeregord za Radio-televiziju Vojvodine.

On je kazao da je danas razgovarao sa zvaničnicima Ministarstva kulture i informisanja Srbije i s ministrom Vladanom Vukosavljevićem, i da su u središtu pažnje bili nova medijska strategija, problemi u radu i kako da se izadje u susret svim potrebama novinarskih udruženja i medija.

Po njegovim rečima, taj sastanak je „dobro prošao“, a očekuje i da će sutrašnji razgovor s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem „dati rezultate“.

„Veoma sam zadovoljan jer je predsednik Vučić pokazao interesovanje da se sastane s nama i zadovoljan sam što je rekao da želi da učestvuje i bude deo misije“, rekao je Bjeregord.

On je kazao da je glavni razlog posete to što je EFJ zabrinuta zbog povećanja pretnji novinarima, cenzure i autocenzure.

„Jedan primer je inauguracija predsednika, kada je šest novinara na različite načine… fizički odvedeno s mesta inauguracije i videlo se da nije reagovala policija. Danas smo o tome pričali i o nekoliko takvih slučajeva“, kazao je Bjeregord.

Dodao je da su u Srbiji i ovom delu Evrope plate male, i da to treba rešiti jer je, kako je kazao, novinaru teško da ispuni svoju ulogu i dobro radi, ukoliko ne može da živi od toga što radi.

„Svaki gradjanin Srbije treba da bude zainteresovan za pitanje slobode medija jer je to pitanje demokratije u Srbiji. Sloboda medija je mogućnost da novinari rade bez straha i pretnji da će ih neko napasti“, ukazao je on.

Ocenio je da je u svetu postoji sve manje poštovanja novinara, a da političari sve više pokušavaju da se mešaju u novinarstvo.

„Jedan od najjačih lidera u svetu (Donald Tramp) ispituje novinarstvo i to je opasno jer se to širi na druga mesta“, ukazao je Bjeregord.

Govoreći o javnom servisu, ocenio je da su ti mediji „pod pritiskom u Evropi i u Srbiji“.

„Javni servis je pod pritiskom političara koji žele da umanje finansiranje. Kada smanjujete rashode za javni servis, to utiče i na druge medije. Ja sam uvek za opstanak javnog servisa, uz uredjivačku samostalnost, jer to nije državni servis, već javnis servis“, kazao je on.

Delegacija Evropske federacije novinara će se danas i sutra sastati i s novinarima, uključujući i one koji su bili žrtve napada, pretnji i zastrašivanja, s predstavnicima štampanih i onlajn medija, agencija, javnih servisa i privatnih emitera, kao i s predstavnicima Saveta za štampu, ombudsmana i predstavnicima medjunarodnih organizacija.

Ta misija za utvrdjivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u Srbiji završiće se sutra konferencijom za novinare, na kojoj će govoriti Bjeregord, generalni sekretar SEEMO Oliver Vujović i zamenik direktora IPI-a Skot Grifen, najavljeno je danas.

(Beta)