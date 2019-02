Predsednik Srbije na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

MINHEN – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 55. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti u glavnom grdu nemačke pokrajine Bavarske, gde će imati i niz bilateralnih sastanaka.

Vučić je juče, prvog dana konferencije, imao niz bilateralnih susreta, s predsednikom Moldavije Igorom Dodonom, šeficom diplomatije EU Federikom Mogerini, šefom nemačka diplomatije Hajkom Masom, potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih i evropskih poslova Belgije Didijeom Rejndersom i s politickim direktorom u britanskom Forin ofisu Ričardom Murom.

Drugog dana boravka u Minhenu Vučić će se sastati s ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim, s delegacijom Kongresa SAD – senatorkom Džin Šahin i senatorima Rodžerom Vikerom i Ronom Džonsonom, sa evropskim komesarom za proširenje Johanesom Hanom, poslanicima nemačkog Bundestaga Johanom Vadefulom, Jirgenom Hartom i Peterom Bajerom, kao i sa šeficom norveške diplomatije Ine Eriksen Soreide.

Predsednik Srbije učestvovaće i na panel diskusiji „Bezbednost u Jugoistočnoj Evropi: dva koraka napred, jedna korak nazad“, koju će voditi „šef“ Minhenske bezbednosne konferencije Volfgang Išinger.

Na kraju prvog dana presednik Vučić je rekao da je sa sagovornicima razgovarao o evropskom puti Srbije, situaciji na KiM i odnosima Beograda i Prištine.

Kako je rekao, preneo je svoju zabrinutost zbog aktuelnih dešavanja.

„Mislim da su dobro razumeli poziciju Srbije i da će zajedno s nama pokušavati da pronađu rešenje za to. Jer, ako to ne budemo uradili, ako se stvari ne budu smirivale, imaćemo svi zajedno problem, a čini mi se da to niko ne želi i da to ni za koga nije dobro“, rekao je Vučić za srpske medije u Minhenu.

Konferencija u Minhenu ove godine izuzetno je posećena i na njoj učestvuje oko stotinu političkih i ekonomskih lidera iz celog sveta.

SAD su na konferenciji u do sada najbrojnijem sastavu, a delegaciju predvodi potpredsednik Majk Pens.

(Tanjug)