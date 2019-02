Pregovori – ispitivanje mogućnosti da se dođe do kompromisa

BEOGRAD – Beograd u ovoj fazi pregovora sa Prištinom ispituje mogućnost eventualnog dogovora i srpska strana, koju u pregovorima predvodi predsednik Aleksandar Vučić, ispituje mogućnosti postizanja kompromisnog rešenja, među kojima je i razgraničenje, a to bi naknadno morali da odobre građani na referendumu, kaže bivši diplomata Vladislav Jovanović.

Jovanović u izjavi Tanjugu navodi da se pregovori ne mogu okvalifikovati kao kršenje Ustava Srbije, koji, ističe, i dalje „ostaje nedodirljiv“.

„Napori naše strane se ne mogu formalno okvalifikovati kao kršenje Ustava, to je samo ispitivanje mogućnosti da se dođe do kompromisa“, ocenjuje Jovanović, komentarišusći optužbe dela opozicije da Vučić, time što razgovara o mogućim rešenjima kosovskog problema, pa tako i o eventualnom razgraničenju, krši Ustav.

Ističe da je to, doduše, klizav teren, sa koga lako može da se uđe u osetljivu zonu i dodaje da bi pregovarači, ukoliko dođe do kompromisnog rešenja, to morali da saopšte javnost i da se narod izjasni na referendumu.

„Ne može se govoriti da su njihovi tragalački napori da dođu do nekog rešenja već sada suprotni Ustavu, jer Ustav i dalje ostaje nedodirljiv“, naglašava Jovanović.

On ne isključuje mogućnost problema u javnosti i političkim odnosima, ukoliko eventualno kompromisno rešenje sa Prištinom bude zahtevalo izmene Ustava, ali navodi da se to prevazilazi referendumom:

„Preseca ‘vrhovni sudija’, a to su birači, da li to odgovara interesima i očekivanjima većine naroda ili ne“, kaže Jovanović.

Kad je reč o procesu pregovora, bivši diplomata smatra da je Beograd propustio da u dijalog i tražnje mogućeg političkog rešenja krene sa maksimalnih pozicija, kao što su to, kaže, uradili Albanci, koji su u pregovore ušli sa pozicije da je Kosovo nezavisno.

Naša pozicija je mogla da bude ona koja i stoji u Ustavu Srbije – da je Kosovo nerazdvojni deo Republike Srbije i da to potkrepimo Rezolucijom 1244 SB UN, koja ne dovodi u sumnju suverenitet Srbije i odlukama Badinterove arbitražne komisije.

„To ne znači da bi ta pozicija bila ostvariva, jer u pregovorima početna pozicija nikada nije ostvariva, ali se u pregovorima ide polako ka kompromisu i tu se nalaze dodirni interesi, ukoliko ih ima“, navodi Jovanović.

Kad je reč o mogućem rešenju, javnost i dalje ne zna šta bi to bilo, kaže Jovanović i dodaje da je termin „razgraničenje“, koji se pominje, nejasan i dvosmislen, jer, inače, u međunarodnoj praksi znači da se dve međunarodno priznate drzave međusobno razgraničavaju.

„Taj termin, iako nije precizan, sigurno označava neku ideju da se do kompromisa dođe, ako ne u okviru samog Kosova i Metohije, onda i na neki drugi način, da se kompenzacija Srbije za eventualne ustupke na tom terenu učini na nekom drugom“, kaže Jovanović.

(Tanjug)