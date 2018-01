Premijer Japana: Srbija drži ključ stabilnosti Zapadnog Balkana

Premijer Japana Šinzo Abe je uoči današnjeg dolaska u Beograd izjavio da Srbija „drži ključ stabilnosti“ Zapadnog Balkana, a zatražio je da i Srbija pojača pritisak na Severnu Koreju jer je i ona u dometu njenih balističkih raketa.

„Veoma se radujem svojoj prvoj poseti Srbiji. Očekujem da ću s predsednikom Aleksandrom Vučićem, velikim poznavaocem Japana, razgovarati o budućnosti naših zemalja i da ćemo unaprediti prijateljske odnose“, reko je Abe u intervjuu za list „Politika“.

On je naglasio da dolazi s čelnicima 16 kompanija kojima se „Japan ponosi“, govorio o pojačanom interesovanju japanskih firmi za Srbiju i dodao da želi da unapredi saradnju u kulturi i sportu.

Kazao je da pozdravlja napredak Srbije u približavanju EU i da će nastaviti snažnu podršku Srbiji u reformama neopohodnim za to.

Abe je govorio o problemu naoružavanja Severne Koreje, navodeći da „nije preterano reći“ da je stanje „najkritičnije još od Drugog svetskog rata“.

„Domet balističkih raketa Severne Koreje je takav da bi one mogle da dosegnu i do Srbije, i predstavljaju ozbiljnu i neposrednu pretnju s kakvom se nismo do sada susreli“, rekao je on.

Japanski premijer je istakao da poteze u vezi s korejskom krizom treba povlačiti „hladne glave“.

„Želim da saradjujemo bilisko kako s EU, tako i sa Srbijom, da pojačamo pritisak na Severnu Korjeu, kao medjunaordna zajednica u celini“, poručio je Šinzo Abe.

(Beta)