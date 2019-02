Preti li američki prevrat u Prištini?

Sankcije kojima Amerika navodno preti Kosovu samo su retorika jer zašto bi primenjivali takve mere ako mogu jednim potezom da smene neposlušne igrače na kosovskoj političkoj sceni.

Uporno odbijanje Prištine da kao vid političkog pritiska ukine ili bar suspenduje takse koje je uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kako bi dobili priznanje državnosti, od početka nailazi na neodobravanje njihovog idejnog tvorca — Amerike.

Kritike iz Vašingtona, međutim, nisu urodile plodom, a zbog takve „neposlušnosti“ Priština je upozorena da će, ako ne promeni odluku, biti suočena sa američkim sankcijama.

Da li je i koliko je realno da Amerika zaista uvede sankcije Kosovu?

Politikolog iz albanskih redova Nedžmedin Spahiu za Sputnjik kaže da ne veruje u tako nešto.

„Ne mora da dođe do toga. Amerika jednostavno može da promeni bilo koga na političkoj sceni na Kosovu i da tako sredi stvari“, objašnjava Spahiu.

Na pitanje da li će to i da uradi, odnosno zašto to nije učinila do sada, naš sagovornik odgovara:

„Umnogome se govori i o tome da oni planiraju neki prevrat na Kosovu, to jest smenu političara koji im se protive. Jer izbori mogu biti raspisani samo ukoliko oni budu i u Srbiji“, kaže Spahiu.

Ni Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ne veruje u američke sankcije Kosovu, iako ne spori da postoje određene manifestacije koje liče na to.

„Već ima nešto što se može nazvati političkom najavom sankcija. To su manifestacije poput zaustavljanja rate koja je trebalo da bude uplaćena za podršku kosovskoj vojsci i tako dalje. To može da se tumači kao najava sankcija i to se tako i doživljava u jednom delu albanskog političkog tela“, kaže Janjić.

To, dodaje naš sagovornik, više liči na neku vrstu disciplinovanja kosovskih vlasti, a dokle to može da ide, tek treba da se vidi.

„Po meni, to ne može da ide do raskida odnosa ili stvarnih sankcija, poput blokade računa pojedinaca ili obustavljanja diplomatske podrške Kosovu, pa do pozivanja država EU da se tome pridruže. Jednostavno, Amerika neće da potroši ono što smatra svojom uspešnom mirovnom operacijom, a to su Kosovo i BiH“, uveren je Janjić.

On je uveren da ovakav nastup Amerike prema Kosovu više služi kako bi suzio manevarski prostor Prištini, ali i samostalnosti u odlučivanju kosovske vlasti. Ono čega se Janjić pribojava jeste činjenica da lako može da se desi da Amerika, koja je spremna da disciplinuje Kosovo, to poželi da uradi i u Srbiji.

(Sputnjik)