Previše i jedno pivo – kada vozite

NOVI SAD – Kad vozite i jedno pivo je previše, jer šansa da izazovete saobraćajnu nezgodu je čak 46 odsto veća ukoliko imate 0,01 posto alkohola u krvi nego kad ste trezni, rečeno je studentimana na edukativnoj radionici o odgovornoj konzumaciji alkohola održanoj na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Radionica je organizovana u okviru kampanje „Kad voziš, nikada ne pij“ (When you drive, never drink) kompanije Hajneker Srbija (Heineken) i Agencije za bezbednost saobraćaja.

„Naš cilj je da kroz ove radionica na zanimljiv način, zapanjujućim podacima i upečatljivim primerima, podstaknemo interakciju sa studentima i prenesemo poruku o važnosti odgovorne konzumacije i bezbednosti u saobraćaju“, izjavio je Goran Stupar, ekspert za korporativne poslove kompanije Hajneken Srbija.

Duško Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsetio je studente da alkohol utiče na inhibicionu kontrolu, pa vozači pod dejstvom alkohola mnogo slobodnije gaze papučicu za gas.

„Da biste ukočili pri brzini od 100 km/h, potrebna vam je dužina fudbalskog terena da biste se zaustavili“, upozorio je Pešić.

Poznata voditeljka i TV lice Marija Kilibarda smatra da je mnogo tragičnih i previše tužnih i crnih primera na dnevnom nivou svuda oko nas koji nam pokazuju kako se prekida osmeh.

„Hajde da nam osmeh ostane i sutra. Zaista, kad vozite, i jedno pivo je previše“, poručila je Kilibarda, govoreći o odgovornosti koju imaju svi vozači kada posle nekoliko pića odluče da sednu za volan, navodi se u saopštenju Hajnekena.

Pre i nakon radionice, studenti novosadskog fakulteta imali su priliku da isprobaju naočare koje simuliraju vid pod dejstvom alkohola i da se uvere koliko se menja percepcija kada su pod dejstvom alkohola.

(Tanjug)