Priština zabranjuje Srbima na KiM da se bave sportom

KOSOVSKA MITROVICA – Sportisti i sportski radnici u podne su održali miran protest ispred Kancelarije EU i Euleksa u severnom delu Kosovske Mitrovici, zbog mera Prištine koje zabranjuju Srbima da se bave sportom.

Mirnom protestu, takođe, protiv odluka Prištine na uvođenje taksi od 100 odsto na srpske proizvode i protiv jučerašnje odluke kosovske skupštine o formiranju tzv. vojske Kosova, prisustvovali su i potpredsednik Srpske liste Igor Simić i poslanik Srpske liste Slavko Simić.

Početak protesta simbolično je obeležen fudbalskom utakmicom klubova „Trepča“ i „Mokra Gora“ iz Zubinog Potoka koja je odigrana na ulici, a ne na fudbalskom terenu zato što im za to treba dozvola kosovske vlade.

Direktor Ustanove za sport, omladinu i specijalizovane usluge iz Kosovske Mitrovice Petar Trajković je rekao da 12 sportskih saveza koji postoje na KiM, kao i više od 100 sportskih selekcija i nekoliko hiljada sportista sa KiM želi mirno da iskaže protest protiv sankcija i mera privremenih vlasti u Prištini, koje su nametnute srpskim sportistima na celom KiM.

„Očigledno da se ponavlja istorija od pre 30 godina, kada su albanske vlasti iz klubova i sa terena i sportskih sala proterali srpske sportiste, i da i danas žele da nas proteraju sa KiM. Mi sa takvom njihovom odlukom ne možemo da se složimo i borićemo se svojim rezultatima, ne samo kao sportisti, već kao ljudi, jer sam karkater sportiste kaže da se sportista bori celog života“.

Rekao je da sportisti sa KiM imaju podršku iz Srbije i Evrope, među kojima su i sportisti iz Rusije, Rumunije i Crne Gore.

„To veoma cenimo i ostaćemo na ovim prostorima i borićemo se kao sportisti za svoja prava“.

Dugogodišnji fudbaler i predsednik fudbalskog kluba Sočanica Nebojša Jovanović je rekao da sportisti žele da poruče međunarodnoj zajednici da su prava Srba ugrožena i na bavljenje sportom.

„Pored toga, što su našoj deci sportistima oduzeta prava na hleb i mleko, ovim merama su oduzeta i prava bavljenja sportom, kao i zabrana sportskim ekipama iz Srbije da igraju utakmice na prostoru KiM. Moramo se mirnim putem boriti za svakog sportistu i sportsku ekipu – da imaju mogućnost za bavljenje sportom kao što imaju sportisti u drugim zemljama, uz pomoć naše države Srbije“.

Tehnički direktor fudbalskog kluba Trepča Vladan Radovanović je rekao – teraju nas na neke takse, kažu da su upućene Srbiji, a mi šta smo, pa mi smo deo Srbije?

„Mi smo najviše time pogođeni, konkretno što se tiče sporta, kakve su im takse potrebne na sportiste na ljude. Jer i oni treba da plate neke dadžbine, što dolaze ovde da igraju košarku i fudbal i druge sportove. Trenutno danas naši talentovani košarkaši treba da su domaćini košarkšske utakmice ovde, ali su oni otišli u Kraguejvac i menjamo domaćinstva“.

Radovanović je poručio da to sportiste sa KiM neće omesti u bavljenju sportom.

„Ovo je više od igre i nadam se da ćemo mi na kraju biti pobednici“, dodao je on.

