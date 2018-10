Proces pomirenja zavisi od napretka u vladavini prava

BEOGRAD – Učesnici panela „Balkan 2025 – kakvu budućnost očekujemo“ u okviru BSF ocenili su, između ostalog, da je proces reformi u oblasti vladavine prava jedan od ključnih elemenata za pomirenje u regionu, ali da je još uvek u tome presudan pokretač EU i poruke koje šalje.

Ana Marjanović Rudan, stručna saradnica Politikon mreže, kaže da proces pomirenja zavisi pre svega od strana koje procesuiraju odgovorne za ratne zločine, ali u tom procesu neće biti koraka napred bez napretka po pitanju vladavine prava i utvrdnjivanja činjenica u regionu kroz međuvladine napore..

Ima više scenarija kada po tom pitanju, a jedna od njih je onaj u kojem EU zatvara oči pred onim što se radi u regionu, a državni mediji, navodi Rudan, imaju nacionalističku orijentaciju što ne doprinosi saradnji .

Proces će, smatra, takođe zavisiti i od tipa rukovodstava u regionu, da li će oni biti više autoritarni ili demokratičniji.

„Ipak, EU je ključan pokretač, bez toga nema napretka“, smatra ona ističući značaj poruka koje dobijamo iz EU.

Gazela Pudar Draško, istraživač saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu bavila se odnosom građana i politike i utvrdila da tu postoji veliki procep i nepoverenje građana.

To je, kako kaže, posebno vidljivo kada dođe do loklanih izbora, a to za posledicu ima uzdržavanje od glasanja, kako u Srbiji, tako i u regionu, jer postoji osećaj među građanima da ne mogu da utiču na procese.

Takođe, postoji i osećaj da vlade ne odgovaraju zahtevima građana.

