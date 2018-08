Proroković: Kosovo i Albanija se funkcionalno integrišu

BEOGRAD – Kosovo i Albanija su od 2009. potpisali više od 10 ‘bilateralnih’ sporazuma i najava ministra dijaspore Albanije Pandelija Majka da će „granice“ između Albanije i Kosova biti otvorene od 1. januara predstavlja nastavak njihove funkcionalne integracije, kojom se suštinski, ali ne i formalno, realizuje ideja velike Albanije, smatra Dušan Proroković.

Proroković, iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, podseća da je 2006. godine Kontakt grupa rekla da se definišu tri principa u vezi sa budućnošću Kosova i da je jedan od njih bio da nema ujedinjavanja Kosova sa nekom susednom državom.

„Formalno, Albanci su shvatili da ne mogu da proglašavaju nekakvu „veliku Albaniju“ i da se ujedinjuju na takav način, ali oni stvaraju funkcionalnu integraciju i jedan privredni, kulturni, obrazovni i trgovinski sistem“, ocenio je Proroković za Tanjug.

Kako kaže, sa našeg stanovništa sporan je i njihov sporazum o vojnoj saradnji i to što su Priština i Tirana duboko ušli u bezbednosno povezivanje.

„To je neki put koji će slediti, nije to ništa novo, to se već dešava osam ili devet godina i oni nastavljaju taj posao“, dodao je on.

Na pitanje da li sve to predstavlja stvaranje Velike Albanije, Proroković kaže da Albanci formalno pravno za to nemaju podršku, niti ovlašćenje, ali da je suštinski odgovor potvrdan.

„To je stvaranje jednog prostora međusobno uvezanog i integrisanog od Kosovske Mitrovice do Drača i, posmatrajući sa albanskog stanovišta, to nije ništa sporno, to je njihov cilj koji možemo da prepoznamo“.

Proroković ističe da Srbija mora dosta toga da preduzme u bilateralnim odnosima sa Albanijom, kako bi se taj proces usporio ili potpuno sprečio, kao i tokom pregovora Beograda sa Prištinom.

„Daljih ustupaka ne sme biti, jer put koji nam oni oslikavaju, kojim će se kretati, vrlo je jasan“, poručuje Proroković.

On navodi da međunarodna zajednica nije nikako reagovala na to što su Kosovo i Albanija potpisali više od 10 ‘bilateralnih’ sporazuma 2009. a da su „naše vlasti reagovale nekako, ali, čini se sa nedovoljno energije i koristeći neku argumentaciju koja nije bila primerena“.

„Otuda i ovaj sporazum, i ukoliko se tome niko ne protivi oni nastavljaju dalje, a to dalje jeste funkcionalna integracija Kosova i Albanije“, dodao je Proroković.

Ministar dijaspore Albanije Pandeli Majko najavljujuje otvaranje „granice“ između Albanije i Kosova, prenosi kosovski portal Lajmi.net.

„Želimo da otvorimo granicu između Albanije i Kosova. Premijer mi je rekao da je doneta odluka. Od 1. januara počinje slobodno kretanje između Albanije i Kosova“, rekao je Majko, prenosi portal.

On je to izjavio na događaju povodom Dana dijaspore, održanom u Srbici, a tom događaju su prisustvovali i čelnici privremenih institucija u Prištini, između ostalih Hašim Tači i Ramuš Haradinaj.

Majko je, inače, bivši premijer i ministar odbrane Albanije i član najužeg rukovodstva Socijalisticke partije Albanije.

