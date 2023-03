Protest građana protiv radova na Savskom nasipu, izviždan gradski urbanista

Nekoliko stotina građana okupilo se danas u novobeogradskom bloku 70 na Savskom nasipu zbog, kako tvrde, neprijavljenih radova na Savskom nasipu, a na skupu je i gradski urbanista Marko Stojčić.

Stojčić je kazao da želi da informiše građane o radovima na Savskom nasipu, navodeći da on nije političar, ali je izviždan od strane okupljenih građana.

On je naveo da bušenje i rušenje nasipa „nisu ideja“ i da do toga neće doći, ali su građani to ocenili netačnim uzvicima „ua“ i „ne damo“.

Stojčić je pokazao dozvolu za radove koji se obavljaju u tom naselju, ali ju je predstavnik stranke Zajedno Aleksandar Jovanović Ćuta pocepao.

Gradski urbanista je primio zahteve stanara da se „sve vrati u prvobitno stanje“ i da se radovi zaustave, ali i nađe alternativno rešenje za instalacije.

Građani traže i da se ljudi uključe u planiranje kako će izgledati Savski nasip.

Stojčić je optužio opozicione političare koji prisustvuju tom protestu, Jovanovića Ćutu, Radomira Lazovića iz Ne davimo Beograd i Milu Popović iz Stranke slobode i pravde, da lažu i da šire paniku u društvu, što je izazvalo negodovanje okupljenih i počeli su da zvižde.

Građani su zatražili da Stojčić napusti skup, uzvicima „odlazi, odlazi“.

Protest je počeo da se održava na dve lokacije, kod radova u bloku 45 i u bloku 70, a svi zajedno su se skupili kod rova u bloku 70.

Na skupu je prisutno dosta roditelja sa decom, a skup protiče mirno.

Radovi na Savskom nasipu počeli su, prema rečima stanara, 9. marta, a predviđeno je iskopavanje kanala kako bi do splavova na levoj obali Save stigli priključci za vodu i struju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.