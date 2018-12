Protesti su politički, ali građani na njima zavređuju pažnju

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su protesti koji se održavaju u Beogradu politički, ali je, ističe, važno da su demokratski i mirni.

Vučić je to rekao na pitanje direktorke i glavne i odgovorne urednice Studija B, na kojem inače gostuje, kako je istaknuto, posle desetak godina – da li su protesti koji su u toku građanski ili politički.

„Protesti su politički, ali imaju pravo da protestuju. Sve dok je mirno, policije neće biti na protestima. Spreman sam da sagledam i da vidim čime su ti ljudi nezadovoljni“, rekao je predsednik Vučić, koji je, na ulaz u zgradu Beograđanke stigao za vreme protestne šetnje demonstranata tim delom grada.

Ukazao je da nije video mnogo penzionera među okupljenima, jer su oni, kaže, razumeli dobro šta je urađeno, ali je među njima mnogo pristojnih ljudi između 48 i 60 godina, koji, ističe Vučić, zavređuju pažnju, i ne treba ih stavljati u isti koš sa sitnim kriminalcima ili narkodilerima, poput Nikole Sandulovića, ni sa lopovima, Đilasom, Jeremićem, Obradovićem, koji sada ne mogu da pljačkaju zemlju, kao ni sa interesnim grupama koje pogađa uvođenje reda u zemlji.

„Građani koji su nezadovoljni i protestuju zavređuju racionalan pristup i odnos, da vidimo šta smo pogrešili i šta bi mogli dalje da uradimo“, objasnio je on.

„Spreman sam da sagledam i da vidim čime ti ljudi nisu zadovoljni“, ističe on.

On je preneo i utiske susreta „uživo“ sa demonstrantima:

„Kada sam došao na glavni ulaz primetio sam proteste. Neki ljudi su vikali, i oni su me dodatno osokolili i bodrili“, kazao je Vučić i primetio da su imali „vođeno navijanje“, odnosno da su neki ljudi nalagali učesnicima šta treba da skandiraju, a on je, kaže, mislio da je to spontano.

Vučić je, povodom zastajanja demonstranata ispred Studia B, rekao da su mislili da će da se on uplašiti i da neće smeti da uđe u televiziju, ali je poručio da je „doček bio veličanstven“ i da će ih ubuduće obaveštavati gde bude gostovao.

„Viču iz sveg grla, ali bolje im ide „Vučiću, pederu“, kako im onaj zapoveda, ali ne ide im baš „Vučiću lopove“.. kad pogledaju pored sebe Đilasa, Jeremića….“, kaže on.

Rekao je da ni za dinar nije postao bogatiji i da mu je važno da uradi ključne stvari za Srbiju – a to su ekonomske reforme i politički problemi koji decenijama nisu rešavani, ali moramo da se hrabro suočavamo sa njima, on naglašava da je domografski pad najveći problem današnje i sutrašnje Srbije.

Vučić kaže da je od običnih ljudi koji protestuju čuo nekoliko stvari – „da, tačno je – ekonomija ide na bolje, u nekim stvarima smo ušpešni, i Beograd na vodi, koji smo kritikovali, je bolji projekat nego što smo mislili, tačno je da su neke stavri urađene koje „ovi naši“ nisu, ali ono što nam se ne sviđa jeste to da u parlamentu nema pune demokratije i opozicioni poslanici nemaju vremena da postavljaju više pitanja…“.

„Spreman sam da se pozabavim time“, kaže Vučić, dodavši da ipak to ne smatra stvarnim problemom.

Kako dodaje, oni kažu i da bi želeli više demokratije.

„Voleo bih da vidim kako to zamišljaju u zemlji u kojoj sam Pinoče jer želim da gradim stadione. Nijedan nisu izgradili za 12 godina, u bolnice smo uložili deset puta više nego oni….“, ističe Vučić.

Dodao je da kad je nekome čista savest, nema razloga da brine.

Ranije je, kaže, bilo 280. 000 ljudi na listi čekanja za zdravstvene preglede, dok je sada to spušteno na 70. 000, kao i da je cilj da se spusti na 40. 000 ili 30. 000 ljudi.

Naglasio je da je Srbija bila tokom prethodne vlasti poslednja u Evropi po kvalitetu zdravstvenog sistema, dok smo sada ispred šest zemalja EU.

Kaže da je za zdravstvo izdvojeno oko 2,2 milijarde dinara, od čega samo deo ide za plate zdravstvenih radnika – oko milijardu, dok ostalo ide na lekove i potrošni materijal i plus za investicije.

„Nikad više nismo imali investicija u zdravstvo“, naglasio je predsednik Srbije.

Kaže da će od 1. januara biti veće plate i da će se u narednom periodu posebno ići na to da se povećaju plate lekarima i medicinskim sestrama, kako ne bi odlazili da rade u inostranstvo.

Govoreći o izgrađi autoputeva Vučić je rekao da ceo autoput od Obrenovca do Čačka nije još završen, zato što je prethodna vlast ugrađivala u deonicu Ub – Lajkovac glinu i koješta, tako da sada ta deonica od 12,5 km mora da skoro ponovo da se radi.

Istakao je da je završena deonica Ljig – Čačak, koja je u saobraćaju, zatim Obrenovac – Ub i Lajkovac – Ljig.

Vučić je najavio da će za nekoliko meseci biti gotov ceo autoput od Obrenovca do Čačka, kao i da ostaje da se ubrza deonica Surčin – Obrenovac, koja bi trebalo da bude gotova 2020. godine.

Kada je reč o Grdeličkoj klisuri i Koridoru 10, Vučić je kazao da se završava autoput, kao i da će istočni krak od Niša do Dimitrovgrada biti gotov za tri meseca.

Nismo hteli da puštamo delove, dodao je Vučić.

Na pitanje o MMF-u, Vučić ističe da je ta međunarodna finansijska institucija veoma konzervativna i stroga ustanova i da je za Srbiju rekla da smo postali ‘zvezda učenik’, nešto što je mali broj zemalja mogao da uradi za tri godine.

Naveo je da Srbija ima treću godinu zaredom suficit u budžetu i da smanjujemo javni dug, koji bi trebalo 1. janura da bude 50 ili 50,01 odsto BDP i podsetio da evropski kriterijumi iz Mastrihta podrazumevaju do 60 odsto.

Vučić kaže da je Đilas i Jeremić nemaju pojima o ekonomiji, čim kažu da je deficit smanjen na račun građana.

„Da li je trebalo da štampamo pare, pa to građanima ne bi vredelo ništa. Mi imamo suficit tri godine za redom i to ne računamo 500 miliona evra od Vansija od koncesije aerodroma šot je uplaćeno“.

Vučić je rekao da država ima suficit i pored toga što mora da vraća oko milijardu evra godišnje dugova prethodne vlasti zajedno sa kamatama.

„Mi smo i pored toga u suficitu i povećavamo penzije i plate“.

Vučić dodaje da je kurs dinara stabilan i pored toga što je fluktuirajući odnosno plivajući i da je razlika u tome što je 2008. godine evro vredeo 75 dinara, a 2012. 117 dinara, dok sada vredi 118 dinara.

Predsednik je ponovio da će se u aprilu znati da li će biti realizovana velike investicije u Srbiji koja bi značila da je Srbija na izvanrednom putu, pošto bi ta fabrika izvozila godišnje četiri miljarde evra, što je 10 odsto našeg BDP.

Dodao je da bi ta kompanija najviše izvozila na tržišta EU, kao i da bi zapošljavali sigurno više od 5.000 radnika i inženjera.

(Tanjug)