Protić: Borimo se za nešto što je izgubljeno, a RS. . . ?

BEOGRAD – Bivši ambasador Milan St. Protić kaže da su Amerikanci na Kosovu glavni posao završili, te da bi Srbija, kada bi to pitanje skinula sa dnevnog reda, bar bila u poziciji da otvori pitanje samoopredeljenja Srba u Republici Srpskoj.

„Srbija do sada nije mogla da postavi to pitanje, jer je sebi vezala ruke. Borimo se za nešto što je izgubljeno, a ne uspevamo da postavimo pitanje onoga što je zdravo i što je deo našeg nacionalnog korpusa“, istakao je on.

On kaže da su Amerikanci na Kosovu uradili sve što su hteli da urade – uspostavili lokalnu vlast i uspeli da nezavisnost formalno prizna više od polovine čovečanstva.

Bivši diplomata dodaje da ukoliko bi Srbija to pitanje skinula sa dnevnog reda, onda bi bila u poziciji da otvori pitanje samoopredeljenja Srba u Republici Srpskoj.

„Ko god malo poznaje istoriju, njemu je jasno koliko je BiH važnija strateški od Kosova“, rekao je Protić za Prvu tv.

Kada bi se pitanje Kosova skinulo sa dnevnog reda, kako je rekao, to bi otvorilo poziciju Srbiji da, makar hipotetički, može da pita: „Ako mogu Albanci na Kosovu, zašto ne bi Srbi u BiH imali pravo na samoopredeljenje“.

Na konstataciju da znamo do čega su dovele promene granica na Balkanu on je rekao da ne govori o promenama granica, već o samoopredeljenju naroda.

„Isto kao što neće biti promena granica ukoliko se status Kosova razreši u osnosu na Albaniju isto tako nije neophodno da se samoopredeljenje Srba u BiH u krajnjoj instanci rešava pitanjem granica. U očina SAD to samoopredeljenje Srba u BiH je mnogo veći problem nego pitanje Kosova. Na Kosovu su glavni posao završili“, istakao je on.

Kaže da sumnju budi to što su SAD i EU odustale od zahteva da se Kosovo prizna i našli formulaciju „pravno obavezujući sporazum“, te da se treba zapitati zašto bi oni Srbiji činili ustupak.

„Srbiji na taj način ostaju vezane ruke. Normalizovaće se međunarodni položaj Kosova, Srbija neće morati da ga prizna, ali će time morati i dalje da priznaje teritorijalni integritet BiH. Oni ostvaruju ono što su hteli“, podseća on.

Protić kaže i da je nama emocionalno bitno Kosovo, ali trebalo bi i Makedonija emocionalno da nam bude bitna, pa nije.

Podseća da je sever Makedonije u istom ratu osvojen i oslobođen kao i Kosovo i da je istim mirovnim sporazumom ta teritiorija postala sastavni deo Kraljevine Srbije kao i Kosovo.

„Naši su pradedovi više ginuli za Makedoniju neko za Kosovo – Kumanovo, Bregalnica, Bitolj, Kajmakčalan, proboj Solunskog fronta gde se to nalazi? Naše crkve i manastiri i naša srednjkovekovna država je sedište imala u Makedoniji jednako koliko i na Kosovu, pa smo se toga odrekli“, naglasio je on.

Za njega nije realno da dođe do podele Kosova, jer bi Albanci kasnije mogli da postave pitanje podele Srbije.

(Tanjug)