Prvo ZSO, pa tek onda može energetika

BEOGRAD – Sprovođenju Sporazuma o energetici mora da prethodi uspostavljanje Zajednice srpskih opstina, jer ZSO treba da osnuje kompanije koje bi se bavile elektrosnadbevanjem, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vucić.

„Kada nemate ZSO, to onda nema ko da uradi“, rekao je predsednik Srbije novinarima u Beogradu.

On je dodao da je njegov greh, ali i greh srpske države u tome što, za razliku od drugih, želi da svi na KIM ne budu po nacionalnosti Kosovari, već da Srbi budu Srbi i da pripadaju srpskoj državi koliko je to moguće.

„Pridike za to nam drže oni koji su svoju nacionalnost promenili i koji su već Kosovari. Srbi su nekada bili Kosovci, a Albanci Kosovari. Oni prihvataju da su oni Kosovari i drže nam patriotske pridike“, istakao je predsednik.

Optužbe na račun svoje države, kako kaže, uvek sprovode oni koji zarad svojih interesa pomažu „nekom trećem“.

„Mi ćemo biti bolje pripremljeni, odgovarati ozbiljno, čuvati mir i stabilnost, ali da se sa nama sprda ceo svet zbog toga što mogu da kažu „nema veze što nista niste ispunili (Priština), važno je da su Srbi ispunili sve“, rekao je Vučić.

Licemerno je, kaže predsednik, da međunarodna zajednica poziva obe strane da se ponašaju u skladu sa dogovorenim jer te dve strane imaju svoje „ime i prezime“.

„Šta je to što srpska strana nije ispunila iz Briselskog sporazuma, pitam sve političare u Srbiji, sve crkvene zvaničnike… Videćete da to ne postoji“, naglasio je on.

Podseća da je država ekonomski sve snažnija, da Srbija ima najveći rast u Evropi u prvom kvartalu.

„Reformama iz 2014. i 2015. godine , došli smo do najvećeg rasta bez ozbiljnih privatizacionih procesa, kao što ste imali 2005. kada su celu zemlju prodali, ogroman novac se slio i nista nisu sačuvali. Sve proćardali sa svojim pajtašima, oni postali bogati, a narod siromašan“, zaključio je predsednik.

„Prognozirao“ je da će i kada se reši i pitanje energetike, ili bilo koji dogovor i onda njegovi politički protivnici biti nezadovoljni, pa će onda, kaže, pitati – a da li je to održivo.

(Tanjug)