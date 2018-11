PSG: Bojkot izbora u Lučanima jer nema uslova za fer i slobodno izjašnjavanje

Pokret slobodnih gradjana (PSG) odlučio je da ne učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u Lučanima jer smatra da ne postoje uslovi za fer i slobodno izjašnjavanje gradjana u tom mestu, saopšteno je danas.

„Povereništvo PSG u Lučanima ocenilo je da ne postoje uslovi za fer i slobodne lokalne izbore u tom mestu i, uz saglasnost Predsedništva pokreta, odlučilo da na njima neće učestvovati ni samostalno ni u bilo kakvoj koaliciji. Umesto toga, PSG i Gradjanski blok 381 će gradjanima aktivno ukazivati na preku potrebu da Srbija odabere drugačiji put i način od onih kojima je do sada vodjena“, navodi se u saopštenju.

Lokalni izbori u Lučanima zakazani su za 16. decembar a istog dana glasaće i stanovnici opština Kula, Doljevac i Kladovo.

Ranije danas, opozicioni Savez za Srbiju, koji će učestvovati na izborima u Lučanima, najavio je da će bojkotovati izjašnjavanje u Kuli, Kladovu i Doljevcu jer smatra da u tim mestima izbori nisu raspisani u skladu sa zakonom, odnosno da je njihovo raspisivanje bilo nepotrebno.

PSG je, takodje, izrazio zabrinutost zbog dešavanja na izborima za nacionalna veća nacionalnih manjina, naročito bošnjačke nacionalne manjine gde se „još jednom čula zapaljiva retorika koja je jednom već dovela do rata“.

„Smatramo da je tome doprinelo direktno mešanje vladajuće stranke u te izbore i stalno stvaranje konflikta sa državama u okruženju nosilaca vlasti. Svakim novim podmetnutim požarom se, kako bi imalo šta da se ugasi, dolazi do stvaranja sve većeg antagonizma medju narodima i na kraju jedan takav požar će dovesti do krvoprolića. Osudjujemo sve izjave i delanja koja dovode do napetosti i nesigurnosti svih gradjana Srbije“, navodi PSG.

Taj pokret je dodao da će nastaviti da se zalaže za čuvanje različitih etničkih identiteta i podsticanje zajedničkog nacionalnog identiteta gradjana Srbije.

(Beta)