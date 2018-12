Pupovac: EU odgovorna za jačanje ekstremne desnice i u HR

BEOGRAD – „Evropska unija, koja je do početka ekonomske krize bila ponešena politikom proširenja, upravo zbog ekonomske i političke krize, kao i zbog nedostatka političke snage koja je sada podeljena sa drugim akterima u svetu, uticala je i na ugrožavanje ljudskih i manjinskih prava i na prostoru bivše Jugoslavije“,kaže poslanih u saboru hrvatske i predsednik SNV Milorad Pupovac.

Evropska unija koja je do 2008. godine bila garant slobode kretanja, ljudskih prava i prava manjina od početka ekonomske i finansijske krize do danas to više nije, kaže Pupovac u razgovoru za Tanjug.

Komentarišući političku situaciju u Hrvatskoj Popuvac skreće pažnju da su pojavili neki novi oblici desnih politika koji su nastali nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, a koje jačaju klerikalno-nacionalne i klerikalističko-nacionalističke dimenzije.

„Takvi desničaraske politike u Hrvatskoj jačaju istorijski revizionizam, sentimentalnost i obnavljanje vrednosti poraženog ustaškog režima i negaciju zločina koji je taj režim ostavio iza sebe prema narodima poput srpskog, židovskog, romskog, a i prema vrednostima na kojima se Evropa utemeljila“, dodaje on.

Jačanje desnice u Hrvatskoj dovodi ozbiljno u pitanje ne samo liberalne, već i slobodarske i evropske vrednosti.

Pupovac, koji je danas učestvovao na konferenciji „Call to Europe in the Western Balkans“ u Beogradu smatra da bi zemlje Zapadnog Balkana trebalo da razmišlaju ne samo o sopstvenoj evropskoj perspektivi, već i o tome šta da učine kako bi sačuvali minimum stabilnosti u regionu.

„Treba da razmišljaju o tome šta da učine kako se otvorena pitanja koja postoje između ili unutar država u regionu, ne bi pretvorila u povod za dalju destabilizaciju regiona ili unutar pojedinih država“, kaže Pupovac.

On kaže da bi trebalo da se radi na zaostalim problemima i otvorenim pitanjima koje postoje među zemljama u regionu, kao na primer između Hrvatske i Srbije, ili Beograda i Prištine, inerešenih pitanja unutar Bosne i Hercegovine.

Na pitanje da li očekuje da će Hrvatska nastaviti da blokira put Srbije ka EU, Pupovac kaže da je moguće da će Hrvatska nastaviti da postavlja Srbiji barijere na evropskom putu, ali, kako on kaže, Srbija je našla druge pravce koji zaobilaze Hrvatsku.

„To zaobilaženje Hrvatske ne ide u korist Hrvatskoj. Iz tog razloga Srbija i Hrvatska kao ključne zemlje na prostoru bivše Jugoslavije i jugoistoka Evrope bi trebalo da stvore jednu vrstu partnerstva oko perspektive celog regiona u Evropskoj uniji“.

Na pitanje da li Evropska unija ima moć da utiče na najnovije događaje na Kosovo i Metohiju i ponasanje Prištine, Pupovac kaže da Brisel nije dovoljno snažno i uticajno iskoristio ovlaščenja koji je dobio na osnovu misije EULEX.

„Očito da drugi međunarodni akteri imaju snažniji uticaj na procese na KiM nego što ih ima sama Evropska unija, posebno administracija u Briselu“, smatra Pupovac.

Kako kaže, ubrzavanje procesa u Prištini formiranjem kosovske vojske, donošenjem odluke o visokim taksama koje de fakto blokiraju ekonomsku razmenu između Srbije i Kosova, predstavljaju ozbiljan udarac na samu Evropsku uniju i na njene napore da se vodi dijalog.

„Sada treba očekivati hitno delovanje kako bi se situacija stavila pod kontrolu, da se pronađe način kako da se strane vrate na pregovarači sto i da se nastavi razgovor o rešenju koje već duže vreme se u nekim naznakama pominje u javnosti“, kaže on i zaključuje da je rešenje sasvim sigurno u rukama Nemačke,SAD i Rusije.

