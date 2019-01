Pupovac: Vreme za prekid sa zločinačkom ideologijom

BEOGRAD – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac smatra da je moguće da će, posle presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, autoriteti u Hrvatskoj shvatiti da je vreme da se napravi prekid sa „zločinačkom ideologijom i politikom“ i „zločinačkim pozdravom“.

On je to rekao u intervjuu za „Politiku“ nakon što je sud u Strazburu odbio da raspravlja o tužbi koju je protiv Hrvatske podneo bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Josip Šimunić, a nakon što je novčano kažnjen zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava.

U obrazloženju odluke, sud je naveo da uzvikivanje pozdrava „za dom spremni“ predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, te da je Šimunić kao poznati fudbaler i uzor mnogim navijačima „morao da bude svestan mogućeg negativnog uticaja tog provokativnog uzvika na ponašanje publike i morao se od toga suzdržati“.

Pupovac je ocenio da je sud u Strazburu odlučio da ovo kaže sa punom svešću o važnosti tog pitanja u Hrvatskoj.

On je rekao da bi, nakon te presude, u Hrvatskoj trebalo da postane jasno da pozdrav „Za dom spremni“ ne može imati nigde, ne samo zvaničan status, nego ne može imati ni pravo građanstva.

Nažalost, istakao je Pupovac, fasade na mnogim zgradama, uključujući i one školske, imaju ispisan taj pozdrav, imaju ispisano „ušato U“, čuju se povici na stadionima poput onog koji je Šimunić uzvikivao po završetku fudbalske utakmice.

Pupovac smatra da presuda suda u Strazburu predstavlja značajan doprinos podizanju svesti u hrvatskim sudovima jer je, kako je rekao, praksa s tim u vezi veoma neujednačena, zbog toga što je većina sudova donosila oslobađajuće presude onima koji su uzvikivali ustaški pozdrav.

„Ali, ovo je značajan doprinos i političkoj praksi, jer smo, recimo, čuli gledište hrvatske predsednice da je reč o starom hrvatskom pozdravu“, rekao je Pupovac.

On je podsetio da su postojale i inicjative pojedinih akademika i predstavnika Katoličke crkve da to treba da bude službeni pozdrav hrvatske vojske i zastupani stavovi po kojima treba da postoje izuzeci u kojima će taj pozdrav biti dozvoljen.

Pupovac, međutim, ne očekuje da će se klima u Hrvatskoj menjati lako i brzo jer to „predugo pušta korene i previše je onih koji to relativizuju ili imaju simpatije prema tom pozdravu, a premalo onih koji imaju hrabrosti da kažu šta to jeste“.

Predsednik SDS S očekuje da će, možda, posle ove odluke, „ukupni autoriteti u Hrvatskoj, i svetovni i nesvetovni, ipak shvatiti da je vreme da se napravi prekid sa tom zločinačkom ideologijm i politikom i tim zločinačkim pozdravom“.

(Tanjug)