Put od Trgovišta do autoputa biće završen do oktobra

TRGOVIŠTE – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas meštanima Trgovišta da će država učiniti sve kako bi oni ostali da žive u svom mestu i najavio da će do oktobra biti završena saobraćajnica do autoputa Beograd-Niš, kao i do Bosilegrada.

Vučić je u obraćanju građanima ispred srednje stručne škole u Trgovištu rekao i da će država raditi na tome da se otvori još jedan proizvodni pogon u tom kraju, u kojem bi trebalo da bude zaposleno još 300 radnika.

Navodeći da je Trgovište posebno značajno za Srbiju jer je udaljeno 54 kilometra od granice sa Makedonijom, Vučić je rekao da će država naći način da se, možda i uz izmene zakona, subvencijama obezbede nešto veće plate i primanja kako bi građani bili podstaknuti da ostanu.

Kako kaže, do kraja oktobra biće završeno 36 kilometara puta od Trgovišta do autoputa i 17 kilometara puta od tog mesta ka Bosilegradu, a država je spremna i da uloži više u školu „Milutin Bojić“.

„Hoćemo da vam pokažemo koliko nam je stalo do vašeg opstanka ovde. Vaša ljubav prema Srbiji je ono što nas obavezuje da pomognemo da ostanete ovde, budete naši graničari, čuvate našu zemlju kao i uvek što ste činili. Srbija je uz vas i tako će biti i ubuduće“, rekao je Vučić.

Vučić je ranije obišao pogon kompanije „Simpo“ u selu Radovnice, gde se proizvode dečji krevetići.

(Tanjug)