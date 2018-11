Put u srce Zlatara sagradili meštani svojim novcem

PRIJEPOLJE – Meštani sela Pravoševo, koje pripada prijepoljskoj opštini, imali su posle više decenija razlog za slavlje kad su nedavno dobili asfaltni put dužine 3.100 metara, a kojim se sada stiže u srce zlatarske planine i centar sela.

Izgradnju su gotovo kompletno finansirali sami meštani prikupivši 55.000 evra, a samo su Miladin Vasiljević i njegova supruga Mirjam odvojili od svoje ušteđevine, zarađene daleko od ovih planina, 25.000 evra.

Zatim su se ređali i ostali koji su u ovo krizno vreme izdvojili koliko je ko mogao, a na celu akcije bio je predsednik susedne opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević koji je rođen u ovom selu.

Matična opština Prijepolje izdvojila je simboličnih 1,2 miliona dinara, i to je još u fazi raspisane javne nabavke.

„Naravno svi mi dugujemo zahvalnost mom bratu Miladinu Vasiljeviću koji je poklonio za izgradnju skoro polovinu novca i to je presudno uticalo da dođemo do ovog puta, kojim smo i ja i on i moji Pravoševci decenijama gazili blato do kolena“ kaže Vasiljević dodajući da u akciji ne bi ni uspeli da nije bilo i predsednika Opštine Priboj Lazara Rvovića. Dodaje da je porodica Vasiljević, s obzirom da je prva koja gravitira ka Novoj Varoši, skupila 10.000 evra, komšije iz Vujčića dale su 3.800 evra, naši rođaci Prišunjci 3.200, Ljujići oko 4.000 evra, Čakarevići su izdvojili 2.100 evra, a Vitorovići 450.

„Mi smo svi rođeni u ovom selu i nikome nije bilo žao, već drago da pomognemo“, kazao je Vasiljević.

Kaže i da kao opština dosta ulažu u razvoj sela i da su samo ove godine asfaltirali 30 kilometara boljih puteva nego što je ovaj.

Miladin Vasiljević izaPravoševa je otišao davne 1973. godine, kaže da je to biosiromašan kraj, da su takvi bili i rodeitelji, a da je on otišao u svet i za poslednjih 20 godina otvorio svoje preduzeća gde je radio do penzije.

„Želja mi je bila da pomognem mom selu. Uradio sam koliko sam mogao, od srca sam odvojio i danas sam srećan. Uspeli smo svi zajedno i ako sam dao malo više nego ostali, ništa ne bismo odradili da nismo svi učestvovali, i rođaci i komšije“, kaže Miladin koji se u Srbiju nije vratio sam već sa suprugom francuskinjom Mirjam sa kojom ima troje dece, tri sina i četvoro unučadi.

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović rekao je da godinama učestvuje u donošenju odluka o asfaltiranju puteva i da se uvek zalaže da to bude urađeno dobro, ali i da se nikad nije posebno zalagao za neki pravac, jer „bitno je da bude urađen trajno i kako bi se posle moglo raditi nešto drugo.

Meštanin Dragivoje Ljujić kaže da ovaj put nekada nije ni postojao i da je bilo bespuće.

„Izlazili smo brdom, to je bilo mukotrpno. Zimi smo se sami snalazili i čistili te puteve. Zaprega je išla i kada su se dešavali neki smrtni slučajevi. Vrlo teško se živelo ovde. Evo danas dobili smo ovaj asfalt“, kaže Ljujić, čija familija je skupila 4.350 evra i kojima je novac stizao i iz dijaspore.

On je dodao da iako u Pravoševu ima danas manje naroda, put im je veoma potreban kako bi im neko i došao.

Predsednik skupštine Nova Varoš Nikola Jelić ujedno i direktor Srbijašume ŠG u Prijepolju rekao je da asfalt koji je urađen u Pravoševu nije za visoke terete.

„Čuvaćemo ga, znamo koliko smemo da opteretimo kamione, postavićemo i znakove. Moramo svi zajedno i mi iz Srbijašume i meštani i kupci da se odnosimo domaćinski. Ovo je ogroman kapital koji znači ne samo za opštinu Nova Varoš nego i za Prijepolje. Zlatar je jedna od najlepših planina sugurno u celoj Srbiji“, kaže Jelić koji je za ovaj put izdvojio 500 evra.

Predsednik opštine Priboj Lazar Rvović slaže se da je to jedna od najlepših planina, te poručuje – ako mi ne budemo bili pametni da ih naseljavamo i koristimo, verujte neko će ih naseliti.

„Divimo se lepim prostorima u Švajcarskoj, Sloveniji, a mi imao lepše i možemo ih valorizovati na razne načine. Smatram da za predsednika opštine Nova Varoš imamo jednog domaćina koji je sva sela u svojoj opštini infrastrukturno uredio i za koga tvrdim da najbolje vodi finansije lokalne samouprave“, rekao je Rvović.

(Tanjug)