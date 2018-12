Putevi u užičkom i zlatiborskom kraju prohodni

UŽICE – Svi magistralni putevi na području Zlatiborskog okruga su prohodni i saobraćaj se odvija bez zastoja, izjavio je danas za Tanjug direktor Puteva Užice Leka Korićanac.

Po njegovim rečima, saobraćaj je danas dozvoljen na podučju Zlatiborskog okruga i kamionima i šleperima, a snega na kolovozu ima tek na pojedinim deonicama od dva do tri centimetra.

Svi putni pravci prohodni su i na području grada Užica, a radnici JP Niskogradnja imaju 24-voročasovno dežurstvo, kaže za Tanjug direktor JP Užice razvoj Nikola Maksimović.

„Soli i rizle ima dovoljno,a u čišćenje snega uključena je i dodatna mehanizacija.Čiste se i putevi na seoskom području, pa prigradski i gradski prevoz funkcioniše bez otkazanih polazaka“, kaže Maksimović.

On naglašava da se noćas u Užicu očekuju temperature do -20 stepeni i da će putari tokom noći posipati so i rizlu.

