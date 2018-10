Putin me je pitao: „Kako si uspeo. . . „

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da ga je tokom radnog ručka u Rusiji Vladimir Putin pitao kako je uspeo kada je reč o penzionim reformama.

Vučić je gostujući na Pinku rekao da je zadovoljan zbog činjenice da danas više ne može niko da negira uspehe u privredi, jer svi danas kažu, kao i oni koji ne žele rado da priznaju,da su javne finansije uređene.

„Kada sam bio u Rusiji tokom ručka predsednik Vladimir Putin me je pitao ‘samo reci kako si uspeo’, jer i on radi na penzionom reformi, podiže starosnu granicu“, kazao je Vučić.

Objasnio je da ni najbogatije zemlje poput, na primer, Nemačke nemaju para u budžetu da 30 godina isplaćujete nekome penziju.

„Svuda se sada pomeraju granice i u Rusiji i u Nemačkoj. To je jedini način da ruska država opstane. Ja sam mu rekao da smo dugo pripremali tu meru, borili se. To su najteže mere, jer je teško ljudima objasniti zašto bi to neko uradio“, naveo je Vučić.

Podsetio je da je Srbija uspela zato što se išlo na smanjenja penzija plata i to je, kaže, dalo rezultate.

Sada je već drugačije, rekao je u prilog tome dodao da će za petnaestak dana, penzioneri primiti prve uvećane penzije, koje će biti značajno veće od onih u 2014.

(Tanjug)