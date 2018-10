Radić: Oružane snage Kosova su više politički nego vojni problem za Srbiju

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da eventualno formiranje oružanih snaga Kosova iz perspektive bezbednosti ne može da bude izvor problema ali da to predstavlja politički problem kojem Srbija mora da se suprotstavlja, s obzirom na jasnu nameru vlasti u Prištini da i na taj način pokažu sopstvenom javnom mnjenju da rade na zaokruživanju elemenata državnosti.

U izjavi agenciji Beta, Radić je rekao da je u celoj priči uglavnom reč o političko-propagandnom problemu jer se i u prošlosti pokazalo da je izvor opasnosti za Srbiju uvek sa Kosova dolazio od ilegalnih formacija koje su izvodile terorističke napade.

„I u ovom trenutku Priština ima jezgro za razvoj vojske. Imaju ministarstvo koje lako može da postane ministarstvo odbrane, imaju vojnu strukturu i organizovani su vojno, imaju puške. Ali za nas nije ključno pitanje da li neka formacija ima teško naoružanje ili ne. Za nas je politički problem sama ideja kosovske vojske i to je tema kojoj Srbija mora da se suprotstavlja i pred medjunarodnom zajednicom bori da se to ne sprovede. A nije pitanje da li će neko imati minobacače ili ne“, rekao je Radić.

On je naveo da ni Bezbednosne snage Kosova ni eventualne oružane snage nisu izvor vojnog ugrožavanja niti ima razloga da se veruje da će to biti u budućnosti, ali da nije džentlmenski to što se Priština u sred dijaloga odlučuje na taj potez.

Radić je naveo da su do sada te snage na terenu bile pod snažnom kontrolom Kfora i da je jasno da i u narednom periodu medjunarodne snage neće dozvoliti postojanje konkurencije po pitanju postojanja druge oružane sile na Kosovu.

„Tek sa jasnom slikom kada će prestati mandat Kfora može da se priča o nastajanju oružanih snaga Kosova u punom formatu. Kfor će to dozvoliti tek kada budu imali termin kada odlaze. Čak i pristalice nezavisnosti Kosova neće dozvoliti da bude drugačije“, rekao je on.

(Beta)