Radikali ne odustaju, sve vreme o Ljajiću

BEOGRAD – Poslanici SRS najveći deo vremena su danas u parlamentu proveli postavljajući pitanje da li će lider SDPS-a i ministar Rasim Ljajić ostati u Vladi Srbije ukoliko napravi koaliciju sa nosiocem liste “Samoopredeljenje” Sulejamanom Ugljaninom.

Predsedavajući parlamenta su više puta određivali pauzu zbog uzavrele atmosfere između poslanika radikala i SDPS-a.

Radikali su govoreći o amandmanu na predlog zakona pitali i zbog čega srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu ne može da dobije diplomatski status.

“Ne postoji nijedan razuman razlog zbog čega ovaj amandman nije prihvaćen. Ako se neko pokazao u ovim poplavama koje su nas zadesile 2014.godine, onda je to bio upravo srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Zašto smeta ovakav amandman? On nije posledica toga što smi mi srpski radikali rusofili, a jesmo, nego zato što mislimo da je to neophodno”, rekla je Radeta.

Jedini razlog zbog koga mi se čini da vlada nije prihvatila amandman su diskusije poslanika Ljajićeve stranke, ustvrdila je Radeta, misleći na jučerašnju raspravu poslanika SDPS-a Muamera Bačevca.

Poslaniku SDPS-a Vladimiru Marinkoviću koji je rekao da radikali “mogu da vode državu sa Ramzanom Kadirovim, ali ne i sa Vučićem i Ljajićem, Radeta je rekla:

“U čemu je vaš problem? Pa, Ramzan Kadirov je veći prijatelj Srba i Srbije nego mnogi koji žive u Srbiji. On je heroj Ruske Federacije.”

Radeta je potom rekla da su radikali vrlo konkretni i da ponavljaju pitanje u vezi sa Ljaićem – da li će ostati u vladi?

“Ugljanin je rekao da je Srbija fašistička tvorevina, da u Srbiji postoje paralelni policijski organi, paralelni pravosudni organi i da on hoće sve to da lustrira da bi se onda živelo u nekoj Srbiji kako on zamišlja…”, rekla je Radeta i dodala da su to strašne izjave koje se ne mogu podvesti samo pod ono što je Ana Brnabić rekla da da zahteva neka lekarska ispitivanja.

“Zato je naše pitanje, gospođo Brnabić, vrlo prosto. Da li ste u vladi razgovarali, da li imate stav, da li ste razgvarali sa predsednikom Vučićem, da li će Rasim Ljajić ostati ministar ukoliko nastavi saradnju i napravi koaliciju sa Ugljaninom”, pitala je Radeta.

Poslanik SRS Nemanja Šarović uputio je direktno pitanje poslaniku SDPS Miloradu Mijatoviću da li su oni spremni zarad ličnog interesa da uđu u koaliciju sa Ugljaninom, a onda nastavio da ako nije zarad interesa, onda je reč o programskoj koaliciji.

“Zaista nema potreba da bilo šta kome objašnjavam pogotovo ovima koji tu laž iznose gledajući u oči. Prema tome, nema potrebe da bilo šta negiram, građani Srbije dobro znaju šta radi SDPS, njen lider Rasim Ljajić”, rekao je Mijatović.

(Tanjug)