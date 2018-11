Radikali ponovo o Ljajiću, ministar ponavlja saznanja

BEOGRAD – Poslanici Srpske radikalne stranke ponovo su danas zatražili odgovor u Skupštini Srbije na pitanje da li se potpredsednik Vlade Srbije i lider SDPS-a Rasim Ljajić nalazi na čelu narko-kartela u Novom Pazaru, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ponovio da MUP nema nikakva saznanja da je Ljajić deo ili organizator kriminalne grupe.

“Uporno izbegavate da date odgovor na ključno pitanje da li je potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić na čelu narko kartela”, rekao je poslanik SRS Milorad Mirčić obraćajući se Stefanoviću.

Mirčić nije bio zadovoljan odgovorom ministra prethodnih dana i ocenio je da je Stefanović dao svoje lično mišljenje i zatražio mu da decidno kao Vlada kaže da MUP nema nikakve podatke.

“Tačno jeste, jer mi raspolažemo sa dokaznim materijalom”, tvrdi Mirčić.

Stefanović mu je odogvorio da on nije izneo nikakvo lično mišljenje ili zapažanje već je naveo ono što stoji u podacima MUP-a.

“Ne postoje bilo kakva saznanja da je Rasim Ljajić deo, član ili organizator bilo kakve kriminalne grupe, niti da je ikada osumnjičen za to, niti je ikada vođena istraga protiv njega, niti je ikad osuđen za to. To je ono što je činjenica”, ponovio je Stefanović.

Potpredsednik Narodne skupštine i član Ljajićeve SDPS-a Vladimir Marinković ocenio je da “jedna poslanička grupa pokušava da se iživljava”.

“Apsolutno smatram da nema potrebe za ovakvom vrstom prepucavanja i pogotovo ovakvim optužbama koje je ministar policije Nebojša Stefanović demantovao. Evo, ja nisam brojao, ali ovo je već deseti put da on demantuje”, rekao je Marinković.

Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je Stefanoviću da duguje informacije vezao za akciju iz 2011. godine kada je u Novom Pazaru zaplenjeno 125 kilograma heroina.

Ona je iznela tvrdnju da je jedan od osumnjičenih bežeći od policije „izašao iz auta sa oružjem i rekao policiji da zovu Rasima Ljajića“.

Stefanović je kazao da su lica uhapšena u toj akciji zbog trgovine narkotika osuđena na zatvorske kazne i da se protiv njih vodio javni sudski postupak u trenutku kada SNS nije bila na vlasti, i da na suđenju ni jedan svedok nije spomenuo Ljajićevo ime, niti bilo ko drugi u bilo kom obliku.

„Dakle niti policija, niti njihova odbrana, niti tužilaštvo, niti bilo ko treći u celom tužilačkom ili sudskom postupku“, rekao je Stefanović.

Ljajićevi poslanici i radikali su potom polemisali ko je “sadaka partija”, odnosno partija kojoj je neko nešto udelio iz milosti.

Radeta je navela da je SDPS-u Aleksandar Vucičh iz milosti udelio 10 poslaničkih mandata, a Marinković je odgovorio da je to u stvari njihova partija (SRS) i da se oni sada autoprojektuju.

“Oni su sadaka i ovako nešto što…Pročitajte, znaju svi šta to znači”, rekao je Marinković.

Skupština Srbije nastavila je danas rad raspravom o amandmanima na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

(Tanjug)